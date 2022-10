Preisbremse nach dem Winter

Sylvio Dittrich/imago images Vielen Menschen in der BRD steht ein kalter Winter bevor (Heizkraftwerk in Dresden)

Die Ampelkoalition hat die geplante Gesetzesänderung für den 200 Milliarden Euro schweren »Abwehrschirm« gegen die hohen Energiepreise angeschoben. Das Bundeskabinett stimmte am Dienstag einer Formulierungshilfe für die Bundestagsfraktionen der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP zu, wie das Finanzministerium mitteilte. Mit diesem »Doppelwumms-Paket« soll u. a. die geplante Gaspreisbremse finanziert werden. Wie diese aussehen könnte, hat die von der Regierung eingesetzte »Expertenkommission für Gas und Wärme« bereits am Montag in einem Zwischenbericht skizziert. Und die Vorschläge liegen ganz auf Linie der Krisenpolitik der Ampel: erstmal die Wohlhabenden entlasten, den Rest mit vorläufigen Versprechen abspeisen und zum »Sparen« nötigen.

Vorgeschlagen wird zunächst eine Einmalzahlung im Dezember, mit der der Staat die Abschlagszahlung für Gas- und Fernwärmekunden übernimmt. Zugrunde gelegt werden soll die Abschlagszahlung vom September, eine entsprechende Überweisung des Staats soll bis zum 1. Dezember bei den Versorgungsunternehmen eingehen, die dann im Gegenzug auf die Zahlungen ihrer Kunden verzichten. Laut dem Papier der Expertenkommission soll damit »eine finanzielle Brücke bis zur regulären Einführung der Gaspreisbremse« gebaut werden.

Allerdings ist die Brücke ziemlich kurz, und – um im Wortspiel zu bleiben – der zu überquerende Fluss ziemlich breit. Schließlich bezieht sich die Einmalzahlung ausschließlich auf den Dezember, während der Preisdeckel erst zum 1. März in Kraft treten soll. Es entstünde also eine zweimonatige Lücke zwischen Einmalzahlung und Deckel. Januar und Februar sind bekanntlich nicht gerade verbrauchsarme Monate – ebenso wenig der November. Gaspreisregulierung ja, aber erst nach dem Winter, so das Motto. Es war der Kommission eben besonders wichtig, dass das Paket genügend »Energiesparanreize« enthält.

Die bleiben dann auch bestehen, wenn der Deckel in Kraft ist. Denn zum einen soll der Gaspreis für private Verbraucher auf dem recht hohen Niveau von zwölf Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden – was bereits fast eine Verdoppelung des Preises gegenüber dem zweiten Halbjahr 2021 bedeutet. Zum anderen soll der Deckel lediglich für 80 Prozent des Vorjahrsverbrauchs gelten. Für alles, was darüber hinausgeht, gilt der Marktpreis. Und der liegt im Zweifelsfall um das zehn- bis zwanzigfache über dem Niveau der Vorkriegszeit.

Problematisch sind die von der Regierung propagierten und der Expertenkommission präzisierten »Sparanreize« vor allem für einkommensschwache Haushalte. Denn diese waren schon vor der Preisexplosion gezwungen, ihren Energieverbrauch zu minimieren. Die Einsparpotenziale sind da nicht mehr üppig. Anders als bei Wohlhabenden, die bislang nicht besonders sorgsam mit ihrem Gasverbrauch umgehen mussten und deshalb nun relativ einfach 20 Prozent einsparen können.

Für industrielle Verbraucher gelten dem Zwischenbericht zufolge übrigens spezielle Konditionen. Da wird für den gedeckelten Bereich ein Beschaffungspreis von lediglich sieben Cent angesetzt, während der Deckel nur für 70 Prozent des Vorjahrespreises gilt. Darüber hinaus gelten die ursprünglich mit dem Versorger ausgehandelten Konditionen. Die ohnehin übliche Besserstellung der Wirtschaft gegenüber Privathaushalten gilt also auch im nun vorgeschlagenen Konzept für die Preisdeckelung.

Deutliche Kritik an der Vorlage kam am Montag unter anderem vom Paritätischen Wohlfahrtsverband: »Die einmalige Sonderzahlung kommt in erster Linie Haushalten zugute, die keine Entlastung benötigen. Einkommensschwachen Haushalten hilft die Übernahme einer Abschlagszahlung wenig«, sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. Zudem seien sie »weiterhin stark belastet, etwa durch hohe Lebensmittelkosten«. Es brauche daher eine zielgenaue und wirkungsvolle Entlastung, etwa durch Direkthilfen wie bei der Energiekostenkomponente, und eine schnellstmögliche pauschale Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze um 200 Euro. »Nur so werden ärmere Menschen vor Hunger und Kälte geschützt.«