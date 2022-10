Warten auf Wasser

AP Photo/Rogelio V. Solis

Es gibt immer noch kein sauberes Wasser: Eine Gruppe von Bewohnern der Stadt Jackson im US-Bundesstaat Mississippi hat am Montag (Ortszeit) angekündigt, den Bundesstaat verklagen zu wollen. Aktivisten der Poor Peoples Campaign erklärten, dass die Versorgung mit Trinkwasser immer noch nicht gewährleistet sei. Anfang September hatte die US-Regierung den Notstand in der Stadt ausgerufen, weil die Wasserinfrastruktur zusammengebrochen war. Der Notstand wurde zwei Wochen später wieder aufgehoben. (jW)