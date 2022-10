Die Jungen kommen

Gian Mattia D Alberto/IMAGO/LaPresse Auf der Zielgeraden: Tadej Pogacar und Enric Mas

In diesem Jahrtausend hat es im Straßenradsport der Männer kaum jemanden gegeben, dessen Siegesliste sich mit der von Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team), Alejandro Valverde (Movistar Team) oder Philippe Gilbert (Lotto Soudal) messen ließe. Jedenfalls war jeder aus diesem Trio Gegnern wie Chris Froome (Israel-Premier Tech) oder den bereits nicht mehr aktiven Alberto Contador und Tom Boonen an Vielseitigkeit überlegen. Entsprechend historisch wirkte das vergangene Rennwochenende, an dem Nibali und Valverde bei der Lombardeirundfahrt ihre Karrieren beendeten, sowie Gilbert bei Paris–Tours.

Letzterer mochte bei der 116. Austragung des französischen Klassikers noch nach 213 Kilometern um eine gute Position kämpfen, als das nach chaotischem Rennverlauf wiedervereinigte Fahrerfeld vorm Schlussspurt eine letzte Kurve nahm. Der Weltmeister von 2012, der zudem Etappen bei allen drei Grand Tours gewinnen konnte sowie vier von jenen fünf Eintagesklassikern, die als Monumente gelten, ist 2008 und 2009 in Tours siegreich gewesen. Nun landete der 40jährige Belgier auf einem respektablen 27. Rang, zeitgleich mit dem Franzosen Arnaud Démare (Groupama-FDJ), der am Sonntag seinen Vorjahreserfolg wiederholte.

Am Sonnabend hatte sich Nibali indes systematisch nach vorne gearbeitet, als das stark geschrumpfte Peloton beim einzigen traditionellen Herbstmonument den drittletzten Anstieg hinter sich brachte. Als dann auf den vier Kilometern zum Civiglio hinauf das Tempo forciert wurde, musste der Italiener, der Gesamtsieger aller drei großer Landesrundfahrten war und neben der Lombardeirundfahrt (2015 und 2017) auch Mailand–Sanremo als weiteres Monument gewinnen konnte, jedoch die Konkurrenten ziehen lassen. Bei der 116. Austragung des Rennens kam der 37jährige schließlich als 24. in Como ins Ziel. Der Sieg blieb auch Valverde verwehrt, nachdem er in seiner 21 Jahre dauernden (durch eine zweijährige Dopingsperre unterbrochenen) Profilaufbahn dreimal den zweiten Platz beim sogenannten »Rennen der fallenden Blätter« erzielt hatte. Der Gewinner der Vuelta a España von 2009 und der WM 2018 konnte also kein zweites Monument in seine Siegesliste eintragen neben Liège–Bastogne–Liège, bei dem er freilich viermal erfolgreich war. Aber der 42jährige Spanier setzte sich nach 253 Kilometern immerhin im Sprint einer kleinen Gruppe um Platz sechs durch.

Zuvor war der Sieger, wie erwartet, aus einem Duell von Grand-Tour-Zweiten hervorgegangen: Nachdem er sein UAE Team Emirates ein hohes Tempo hatte anschlagen lassen, ging Tadej Pogacar am Civiglio in die Attacke. Dem Zweiten der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt konnte nur der Vuelta-Zweite Enric Mas (Movistar) folgen, der den 24jährigen Slowenen eine Woche zuvor beim Gewinn des Giro dell’Emilia am Schlussanstieg abgeschüttelt hatte. Diesen Coup konnte der 27jährige Spanier bei drei eigenen Attacken am Civiglio und in San Fermo della Battaglia nicht wiederholen, so dass er sich auf der Schlussgeraden dem sprintstärkeren Vorjahressieger geschlagen geben musste. Immerhin untermauerte sein zweiter Platz die erfreuliche Tendenz innerhalb der jüngeren Generation von Grand-Tour-Aspiranten, verstärkt auch um Siege bei Monumenten zu kämpfen.

Von einem Generationenwechsel sind die Frauen indes noch mindestens ein Jahr entfernt. Bei der ersten Austragung der Tour de Romandie Féminin konnte Ashleigh Moolman (Team SD Worx) am Sonntag das erste Mal ein Etappenrennen der World-Tour-Kategorie gewinnen. Der 36jährigen Süd­afrikanerin, die vorübergehend erwogen hatte, mit dieser Saison ihre Karriere zu beenden, war am Tag zuvor das Kunststück gelungen, Annemiek van Vleuten (Movistar Team) im Gebirge zu distanzieren. An deren 40. Geburtstag war allerdings offensichtlich, dass die Niederländerin immer noch an den Folgen des Ellbogenbruches litt, den sie sich bei der WM zugezogen hatte. Da diese Verletzung bis zum nächsten Jahr auskuriert sein dürfte, steht zu befürchten, dass van Vleuten dann in ihrer letzten Saison wieder ebenso die Konkurrenz dominieren wird, wie das über weite Strecken 2022 der Fall war.

Dabei sollte der größte Star des Frauenradsports nicht auf den Mindestlohn angewiesen sein, der 2023 in den World-Teams laut Beschluss des Weltverbandes UCI auf 32.102 Euro steigen wird – soviel, wie die Männer in der zweithöchsten Kategorie der Pro-Teams verdienen werden. Das heißt wiederum, dass den sogenannten Domestiken in den Männer-World-Teams ein paar Tausend Euro mehr garantiert sind, während die größten Stars mittlere einstellige Millionenbeträge einstreichen dürften. Dass das angesichts des Risikos, das weibliche wie männliche Fahrer eingehen, relativ bescheidene Summen sind, führte am Sonnabend das Karriereende von Mikel Nieve (Caja Rural-Seguros RGA) vor Augen: Bevor der 38jährige Spanier, der vor allem als Edelhelfer von Froome profiliert war, seinen geplanten Ruhestand antreten konnte, lag er reglos auf dem Asphalt, nachdem er bei einem Sturz in einer Abfahrt sein Schlüsselbein gebrochen hatte.