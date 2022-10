Retter als Notfall

Gottfried Czepluch/IMAGO In ständiger Alarmbereitschaft und rastlos mit hohem Tempo unterwegs

Die Situation im deutschen Rettungsdienst ist schwierig. Bereits vor der Coronakrise stieg die Zahl der Einsätze deutlich, auch immer mehr Einsätze erforderten Notärzte. Doch zu keiner Zeit stand dem ein entsprechender Personalaufbau gegenüber. Das hat Folgen – für die Allgemeinheit, aber vor allem für die Beschäftigten im Rettungsdienst.

Wie katastrophal sie ihre Lage einschätzen, zeigt eine Umfrage der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, deren Ergebnisse vorige Woche veröffentlicht wurden. Bundesweit waren dafür rund 7.000 Beschäftigte im Rettungsdienst verschiedener Träger und Qualifikationen befragt worden.

Die Ergebnisse sind eindeutig, und sie weisen einmal mehr auf den Zusammenhang zwischen hohen Einsatzzahlen und steigender Belastung hin. Die Arbeitsbedingungen werden als äußerst schlecht wahrgenommen. Auf dem DGB-Index »Gute Arbeit« erreichte der Rettungsdienst nur einen Gesamtwert von 42 Punkten. Damit weist der Bereich eine deutlich schlechtere Jobsituation auf als andere Gesundheitsberufe. Die Altenpflege kommt auf 55 Punkte, die Krankenpflege auf 52 Punkte. Der Durchschnitt aller Berufsgruppen liegt mit 62 Punkten augenfällig darüber.

Zahlreiche Retter üben ihren Beruf mit Herzblut aus, dennoch glauben viele nicht daran, ihn noch lange ausüben zu können. Nur etwa die Hälfte der Befragten erwartet, die Tätigkeit noch länger als zehn Jahre ausüben zu können. Für die anderen ist absehbar, dass sie ihren Beruf schon eher an den Nagel hängen. 39 Prozent würden sogar sofort wechseln, wenn sie eine Alternative hätten. Für die meisten ist auch sicher, dass sie nicht bis zur Rente durchhalten. Immerhin gaben 84 Prozent an, ihren Job nicht bis zum Alter von 67 Jahren ausführen zu können. Lediglich elf Prozent zeigten sich zuversichtlich.

Die Arbeit im Rettungsdienst ist körperlich anstrengend, und Familie und Beruf lassen sich kaum miteinander vereinbaren. Hohe Einsatzzahlen und Personalmangel machen sich bei der Arbeitszeit spürbar bemerkbar. Eine Mehrheit von 61 Prozent gab an, dass ihre Pausen oft oder sehr häufig ausfallen oder nur verkürzt sind.

Fast alle Befragten (99 Prozent) berichteten, mindestens einmal im Monat über den Dienstplan hinaus arbeiten zu müssen. Bei 44 Prozent ist das sogar einmal pro Woche der Fall. Besonders problematisch wird das aber dadurch, dass die regulären Arbeitszeiten im Rettungsdienst erheblich länger sind als in anderen Branchen. Bei vielen Trägern ist es laut Verdi die Regel, bis zu 48 Stunden in der Woche zu arbeiten. Hetze und Zeitdruck sind an der Tagesordnung, wodurch Abstriche in anderen Bereichen gemacht werden müssen, zum Beispiel bei der Reinigung, Desinfektion oder der Medikamentenkontrolle.

Ein Familienleben wird für die Beschäftigten im Rettungsdienst erschwert, in dem viele von ihnen Nachtschichten absolvieren müssen. 86 Prozent der Befragten, die in Zwölfstundenschichten arbeiten, gaben an, oft oder sehr oft Nachtschichten zu machen. Generell gilt in der Brache aber: Freihaben heißt nicht Freizeit. Schon bei eher niedrigen Einsatzzahlen wurde von mehr als der Hälfte der Befragten erwartet, außerhalb der normalen Arbeitszeit erreichbar zu sein.

Solche Arbeitsbedingungen machen krank, was sich spätestens mit Mitte 40 bei vielen Beschäftigten zeigt. Ihren Gesundheitszustand beschrieb knapp ein Drittel von ihnen in diesem Alter als »eher schlecht« bis »sehr schlecht«. Mit Mitte 50 erklärte das bereits die Hälfte der Befragten. Diese Ergebnisse lassen bei Verdi die Alarmsirenen schrillen. »Die Arbeitsbedingungen müssten sich deutlich verbessern, wenn nicht die Retter selbst zum Notfall werden sollen«, sagte Vorstandsmitglied Sylvia Bühler. Bereits jetzt fehlten zehn bis 20 Prozent der notwendigen Mitarbeiter. Deshalb müsse mehr Personal eingestellt werden, ferner brauche es kürzere und planbare Arbeitszeiten.