Offensive Strömung

Marcus Brandt/dpa Signalruf: Vorwärts im Konflikt mit der Kapitalseite an den großen deutschen Nordseehäfen (Hamburg, 15.7.2022)

Sie kamen aus dem gesamten Bundesgebiet. Rund 100 Gewerkschaftsaktivisten diskutierten am vergangenen Wochenende Alternativen zum Kurs der Einzelgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Geladen hatte die »Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften« (VKG). Die Hauptkritik: Der DGB sei zu sehr auf die Sozialpartnerschaft ausgerichtet, waren sich die VKG-Mitglieder weitgehend einig. Und: Die »goldenen Jahre« des sozialpartnerschaftlichen Klassenkompromisses, so einer der Teilnehmer, seien »längst vorbei«.

Ursächlich geht dieses Konzept auf das Stinnes-Legien-Abkommen aus dem Jahr 1918 zurück. Mit diesem wollte die damalige SPD- und Gewerkschaftsführung während der Novemberrevolution die Sozialisierung der Industrie in Übereinstimmung mit den Konzernbossen und Ruhrbaronen unterbinden. Die Nachwirkungen sind bis heute spürbar, so die Konferenzteilnehmer. Und hindern gewissermaßen die Gewerkschaften daran, entschlossene Kämpfe der Beschäftigten zu organisieren.

Mehrmals wurde von Teilnehmern sehr deutlich eine Demokratisierung der Gewerkschaften gefordert. So verlangte Jana Meyer (Name geändert), die am Streik der Hafenarbeiterinnen und -arbeiter an der niedersächsischen Nordseeküste im Sommer beteiligt war, eine defensiv agierende Tarifkommissionen abwählen zu können – »und zwar sofort und nicht erst nach vier Jahren«. Katja Sonntag aus Gütersloh ging noch einen Schritt weiter. Gewerkschaftsfunktionärinnen und -funktionäre müssten jederzeit wähl- oder abwählbar sein. Und nicht zuletzt drängte IG Metaller Klaus-Peter Löwe auf einen klassenkämpferischen Kurs seiner Gewerkschaft und die volle Durchsetzung der Forderungen in der aktuellen Tarifrunde.

Ausführlich diskutiert wurde ferner die Situation im Gesundheitswesen. Für Anne Pötzsch ist der Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen entscheidend. Der werde aber von Verdi »viel zuwenig organisiert«, wie die Aktive der »Berliner Krankenhausbewegung« monierte. Ihrer Meinung nach sei »der Kapitalismus im Gesundheitswesen das Hauptproblem«. Nötig sei eine bundesweite Konferenz, auf der aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter den weiteren Kampf für Entlastung planen, merkte ein weiterer Teilnehmer der Debatte an.

Und überhaupt: »Streikunterbrechungen« seien »das Schlimmste, was einem Streik passieren« könne, resümierte Jonas Schwabedissen. Der Essener hatte den Arbeitskampf für einen Tarifvertrag Entlastung in diesem Jahr und bereits 2018 mitorganisiert. Zu sehr, so der Krankenhausbeschäftigte weiter, sei die gewerkschaftliche Kampagne in Nordrhein-Westfalen anfänglich auf die Landtagswahl ausgerichtet gewesen. In der Hoffnung, Parlamentarier würden Forderungen der Beschäftigten umsetzen. Schwabedissen: »Das hat Illusionen geschürt.«

Großen Raum nahm die Debatte um die Frage ein, wie es mit der VKG weitergehen soll. Fest steht: Die Anwesenden wollen in anstehende Tarifauseinandersetzungen eingreifen, Aktionen der Beschäftigten mit vorbereiten und Kampfvorschläge hierfür machen. Zudem verabschiedete die Konferenz eine Erklärung, die auffordert, Proteste gegen Preissteigerungen und die Auswirkungen der kapitalistischen Krise zu organisieren. Ein offener Debattenpunkt ist indes die Struktur der VKG. Einige wollen sie organisatorisch enger fassen, andere offenhalten für alle Kolleginnen und Kollegen, die eine kämpferische Ausrichtung der Gewerkschaftspolitik verlangen.

Und das Fazit? Insgesamt war die Stimmung auf der Konferenz optimistisch. Die bevorstehenden Kämpfe, so die einhellige Meinung, würden große Chancen bieten, die VKG deutlich zu vergrößern. Zur Zeit erreiche sie mit ihrem Newsletter etwa 600 Kolleginnen und Kollegen, wie die Gewerkschafterin Christa Hourani am Ende der Konferenz sagte. Es gehe darum, »eine kämpferische Strömung« in den Gewerkschaften aufzubauen, ergänzte VKG-Sprecherin Angelika Teweleit am Sonntag gegenüber jW. Dazu wolle man auch mit »anderen linken Gewerkschaftsinitiativen zusammenarbeiten«.

Wie geht es weiter? Am 15. November lädt die VKG zum Zoom-Treffen, um mit Kolleginnen und Kollegen bundesweit den Stand der sozialen Proteste zu diskutieren und weitere Schritte zu planen.