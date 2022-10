Nachschlag: Flüchtling oder Stalker?

NDR/Christine Schroeder

Deutscher Stalker oder »Flüchtling aus Nordafrika«? Als in einem kleinen Park in Göttingen die Leiche der Studentin Mira gefunden wird, streiten »Tatort«-Kommissarinnen Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) und Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) darüber, in welche Richtung ermittelt werden soll. Für Schmitz ist es naheliegend, nach dem »Wikinger« genannten Stalker – einem Serientäter, der an abgelegenen Ecken Frauen auflauert und zu sexuellen Handlungen zwingt – zu fahnden. Kollegin Lindholm dagegen will lieber im Umfeld von Geflüchteten suchen. Und das nur, weil ein offensichtlich rassistischer Augenzeuge den vermeintlichen Täter als einen Mann mit »migrantischer Herkunft« beschreibt. Am Ende behält Lindholm trotzdem recht: »Der Flüchtling war’s.« Klingt alles ausgelutscht? Ist es auch. In der ARD-Mediathek hat der Göttinger »Tatort« deshalb auch verdient nur zweieinhalb Sterne bekommen. (rsch)