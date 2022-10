»Man versucht verzweifelt zu atmen«

»Bi Arnas« (Zwei Atemzüge), Regie: Jon Mikel Fernandez Elorz, 2022, 58 min., baskisch, deutsche Untertitel

Kinotour mit anschließenden Diskussionsrunden über Repression, Missbrauch und (sexualisierte) Folter: Di. 11.10. Berlin, Kino Movimiento; Di. 11.10. Frankfurt am Main, Internationales Zentrum; Mi. 12.10. Gießen, Alte Kupferschmiede; Do. 13.10. Mainz, Infoladen Cronopios; Fr. 14.10. Wendland, Gasthof Meuchefitz; Sa. 15.10. Mannheim, Wohnprojekt SWK; So. 16.10. Heidelberg, Café Gegendruck; Di. 18.10. Dresden, Malobeo; Mi. 19.10. Freiburg im Breisgau, Fabrik

Trailer: https://kurzelinks.de/Bi-Arnas

Tomás Elgorriaga Kunze war Stadtrat in Hondarribia und in der baskischen Unabhängigkeitsbewegung aktiv. Nach Verhaftung und Folter floh er 2000 nach Freiburg, wo er 14 Jahren später erneut verhaftet und nach Frankreich ausgeliefert wurde. Dort saß er zwei Jahre im Gefängnis. Mittlerweile lebt er wieder in Hondarribia. Für »Bi Arnas« hat er die deutschen Untertitel geschrieben und wird bei Vorstellungen anwesend sein.