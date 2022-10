Nach der Erkrankung von Generalmusikdirektor Daniel Barenboim geht die Staatsoper Unter den Linden unsicheren Zeiten entgegen. »Daniel Barenboim hat selbst oft gesagt, dass man dauerhaft so einen Job nur mit ganzer Kraft machen kann«, sagte Intendant Matthias Schulz der dpa in Berlin. »Deswegen wird es in den nächsten Wochen sicher weitere Gespräche geben.« Barenboim hatte bekanntgegeben, sich aus gesundheitlichen Gründen in den kommenden Monaten von einigen seiner Auftritte zurückzuziehen, insbesondere von Dirigaten. (dpa/jW)