Ihr kriegt uns hier nicht raus

Bereits der kurze erste Auftritt ließ ahnen, dass hier eine Gruppe mit einem neuen Ton und einer neuen Haltung antritt. Unter dem Namen Rote Steine traten sie im September 1970 auf dem von Beate Uhse gesponserten Rockfestival in Fehmarn auf, wo Jimi Hendrix uninspiriert sein letztes Konzert gab. Katastrophale Planung und einige Bandabsagen führten gegen Ende des »deutschen Woodstock« zu einer explosiven Stimmung, die die Jungs aus Berlin als letzte Band noch anheizten. »Hauen wir die Veranstalter ungespitzt in den Boden!« rief Rio Reiser nach dem letzten von nur drei Stücken dem Publikum zu. Wenig später ging dann wirklich die Bühne in Flammen auf, aber da waren die Newcomer schon auf dem Weg zurück an die Spree. Von dort bis zur ersten Platte sollte es noch ein Jahr dauern.

Das zweite Album von Ton Steine Scherben, »Keine Macht für niemand«, ist vor fünfzig Jahren erschienen. Wer musikalisch in erster Linie durch Radio und Fernsehen oder die Algorithmen der einschlägigen Internetplattformen geprägt wurde, hat wahrscheinlich noch nie von der Platte gehört. In linken Kreisen indes ist sie bekannter als »Sergeant Pepper«, »Thriller« und »The Wall« zusammen, weshalb der Ventil-Verlag ihr zum Jubiläum einen Comicband gewidmet hat. Gunther Buskies und Jonas Engelmann haben ihn herausgegeben.

Wie die Platte mit dem schnoddrigen Gesang, den manchmal nicht ganz glattgefeilten Texten und der Mischung aus Blues und Rock, ernst und heiter, hat auch das Buch zum Album, mit Strips zu den Songs, etwas Sperriges. »Allein machen sie dich ein« ist in Smiley-Optik gehalten, weil die Zeichnerin Mia Oberländer beim Entwurf nur Geschenkpapier zur Hand hatte. Nicolas Mahlers Nasenmännchen machen immer einen unernsten Eindruck, auch wenn sie z. B. Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« bevölkern. Hier illustrieren sie »Feierabend«, den (vermutlich) ebenso unernsten Aufruf an den Schichtarbeiter, sich den Benz vom Chef auszuleihen. »Wir müssen hier raus« von Kathrin Klingner mit Versen wie »Für mich heißt das Wort zum Sonntag ›Scheiße‹ und das Wort zum Montag ›Mach mal blau‹« und »Wir sind geboren, um frei zu sein« ist quietschbunt-naiv mit einem überproportionierten Hund als lyrischem Du umgesetzt. Jan Soekens »Mensch Meier« über einen Schwarzfahrer, dem bei einer Fahrkartenkontrolle spontan die anderen Fahrgäste beispringen, liegt graphisch irgendwo zwischen Tim und Struppi und Teen­age Mutant Ninja Turtles. Dazwischen große Kunst: Reinhard Kleist zeichnet den weniger bekannten »Menschenjäger«-Song in gewohnter Meisterschaft, mischt neuen mit historischem Dekor und den alten Protagonisten, überschreibt dabei die heute nicht mehr unbedingt geläufigen Namen wie Nixon, Hübner, Schreiber mit mehr oder weniger analogen zeitgenössischen wie Putin, Trump und Bush.

Wie schon im Ventil-Vorgänger zu »Monarchie und Alltag« von den Fehlfarben kommen vor jedem Lied Zeichner und Bandmitglieder mit zuweilen widersprüchlichen Aussagen zu Wort. Scherben-Gitarrist R. P. S. Lanrue erinnert sich zwangsläufig anders an die Entstehungsgeschichte von »Keine Macht für niemand« als die Zeichnerin Ulli Lust, die den Song im übrigen in einem Schlachthaus spielen lässt. Es sind diese Uminterpretationen, die auch die weniger eingängigen Stücke der Kultscheibe wieder interessant machen.

Am häufigsten hört man heute wohl noch den »Rauch-Haus-Song«, der gerne auf Demos gespielt wird. »Ein Lied für die Ewigkeit«, wird Bernhard Ka, einer der damaligen Besetzer und Mitsänger im Chor, zitiert. Sicher, aber die Zeit ist nicht mehr die, die sie damals schon nicht war. Im Comic erzählt das Kollektiv »Die 18 Metzger« die Geschichte einer anderen Hausbesetzung von »Siffpunks«, die nie die Scherben gehört haben, wo aber eines Tages einfach einer verstirbt und die Kommune damit vor ein Entsorgungsproblem stellt. Noch anders hat die Band Kafvka den Song vor ein paar Jahren aktualisiert, indem sie ihn von der Hausbesetzer- in die Hausbesitzerszene verlegt hat: »Die Leute im sanierten Haus rufen, ihr kriegt uns hier nicht raus, das ist jetzt unser Haus. Schmeißt doch endlich alle ohne Cash aus Kreuzberg raus!« Wer sich hier angesprochen fühlt, ist herzlich zur Comiclektüre eingeladen.