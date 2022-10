Politische Frauenmorde

REUTERS/Kai Pfaffenbach Jin Jiyan Azadi: Weltweit demonstrieren Menschen gegen Verbrechen an kurdischen Frauen (Frankfurt, 19.9.2019)

Nagihan Akarsel wurde von elf Kugeln getroffen. Vergangenen Dienstag fiel die kurdische Journalistin, Frauenrechtlerin und Forscherin vor ihrer Wohnung in der Stadt Sulaimanija in der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak (Südkurdistan) einem Anschlag zum Opfer. Sie stammte ursprünglich aus der türkischen Stadt Konya, war seit 30 Jahren politisch aktiv und für einige Jahre in der Türkei inhaftiert. Schnell wurde der Verdacht laut, dass der türkische Geheimdienst MIT etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Am Tag des Mordes an Akarsel war dessen Chef, Hakan Fidan, in Südkurdistan, um sich mit turkmenischen Vertretern zu treffen. Noch am selben Tag meldete die Patriotische Union Kurdistans (PUK), die Täter gefasst zu haben. Deren Identität wurde bislang nicht bekanntgegeben.

Nun bestätigte der türkische Botschafter im Irak, Ali Riza Güney, die Tat praktisch. Am Sonntag bei der Eröffnungsfeier eines Visa-Büros in Erbil, der Hauptstadt des Nordirak, wurde Günay von einer Journalistin gefragt, was er zu den Vorwürfen, die Türkei sei verantwortlich für den Mord an Arkasel, sage. Live vor der Kamera antwortete er: »Wir messen der Souveränität des Irak mehr Bedeutung bei als einige Elemente im Land selbst. Der Irak ist seit jeher unser Nachbar, Freund und Bruder.« Ihr Ziel sei es, bilateralen Beziehungen als »zwei souveräne Staaten frei von terroristischen Organisationen zu pflegen«. Daraus ergebe sich ihre Sensibilität und Erwartung im Kampf gegen den Terrorismus. Dabei lägen Ziele, die sich an der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) orientierten und mit dieser in Verbindung stehen, im Zentrum der türkischen Aufmerksamkeit.

»Der türkische Staat ist sich bewusst über die Rolle der Frauenbewegung als tragende Kraft des Widerstands und der Revolution, und aus diesem Grund greift er führende Frauen bewusst und systematisch an«, sagte Meral Cicek vom Kurdish Women’s Relations Office mit Sitz in Sulaimanija am Montag gegenüber junge Welt.

Akarsel war Mitglied der Jineoloji-Forschungsakademie. Diese kurdische Wissenschaft aus der Perspektive der Frau stellt einen alternativen sozialwissenschaftlichen Ansatz dar, der mit eurozentrischen und patriarchalen Wissensstrukturen brechen möchte. Nora Merino ist Mitglied des Jineoloji-Zentrums in Brüssel und kannte Akarsel persönlich. Gegenüber jW sagte sie am Montag: »Die Ermordung von Nagihan fand genau zu einer Zeit statt, als sich die Stimme der Revolte, die nach der Ermordung von Jina Mahsa Amini im Iran begann, mit dem Ruf von ›Jin Jiyan Azadi‹ (Frau Leben Freiheit) weltweit verbreitete. Einem kurdischen Slogan, der als Position und für die Entschlossenheit des feministischen Kampfs steht.«

Arkasel war bereits die fünfte kurdische Person, die seit September 2021 in Südkurdistan Opfer eines Schusswaffenattentats wurde, die dem MIT zugerechnet werden können. Im Mai dieses Jahres war in Bakhtyary, dem Stadtviertel in Sulaimanija, in dem auch Arkasel erschossen wurde, der kurdische Restaurantbesitzer Mohammed Zekie Tschelabie ermordet worden.

Neben den mutmaßlich staatlich angeordneten Hinrichtungen greift die Türkei zudem fast täglich mit Drohnen und Artillerie Orte in Südkurdistan an. Der türkische Botschafter Güney rechtfertigte diese Angriffe während des Interviews am Sonntag und attestierte Bagdad und Erbil eine »Unfähigkeit« bei der Bekämpfung »terroristischer Organisationen«, die eine Bedrohung für die »nationale Sicherheit der Türkei« darstellten. Deshalb werde die türkische Präsenz im Irak so lange aufrechterhalten und werden Militäraktionen weitergeführt, wie »die Terrororganisation« ihre Aktivitäten fortsetze.

Die Regionalregierung Südkurdistans und die geschwächte Regierung in Bagdad lassen solche Angriffe und gezielten Tötungen auf ihrem Staatsgebiet zu. »Die Regierung Südkurdistans, kollaboriert seit Jahren mit der Türkei«, erklärte Merino. In den letzten zwei Jahren habe sie dies unter Beweis gestellt, indem sie der türkischen Armee beim Bau von Straßen und Militärstützpunkten in den Berggebieten geholfen haben.