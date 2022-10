Gesamtmetall-Chef will Nullrunde

Frankfurt am Main. In der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie hat die Kapitalseite ihre Forderung nach einer Nullrunde bekräftigt. »Wenn absehbar ist, dass wir in eine Gasnotlage mit Produktionsstopps und Lieferkettenabrissen hineinlaufen, Betriebe massiv in Schwierigkeiten geraten und hohe Arbeitslosigkeit droht, dann müssen wir auch über eine Nullrunde nachdenken«, sagte Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf dem Handelsblatt (Montag). IG-Metall-Chef hatte dagegen bereits am Wochenende gegenüber der Augsburger Allgemeinen (Sonnabend) Warnstreiks angekündigt, »wenn wir bis Ende Oktober nicht deutliche Fortschritte in den Gesprächen erzielt haben«. Die Gewerkschaft ist mit einer Forderung nach acht Prozent mehr Geld über eine Laufzeit von einem Jahr in die Verhandlungen gegangen.(dpa/jW)