Sexisten vertreiben

Violeta Santos Moura/REUTERS

An der Complutense-Universität in Madrid haben am Montag rund 100 Studierende gegen eine Zusammenarbeit der staatlichen Hochschule mit der privaten Bildungseinrichtung »Elías Ahúja« protestiert. Zudem forderten sie den »sofortigen Ausschluss« der Studenten der Einrichtung, die in der vergangenen Woche mit einer frauenfeindlichen Aktion für Aufsehen gesorgt hatten. Auf einem im Internet verbreiteten Video ist zu sehen, wie junge Männer von den Fenstern eines Wohnheims aus Studentinnen im gegenüberliegenden Gebäude sexistisch beschimpfen und bedrohen. (dpa/jW)