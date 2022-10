»Deutschland will wohl die Türkei zufriedenstellen«

Michael Schick/imago Zur Abschottungspolitik gehören auch Gefälligkeiten für den NATO-Partner am Bosporus (Bad Homburg, 21.4.2016, )

Als nach dem deutschen Asylrecht anerkannter kurdischer Geflüchteter aus der Türkei beantragten Sie vor fast vier Jahren die unbefristete Niederlassungserlaubnis in Deutschland. Wieso speiste das Regierungspräsidium Darmstadt Sie statt dessen mit der nur kurzfristig geltenden sogenannten Fiktionsbescheinigung ab, obgleich Sie alle formalen Voraussetzungen erfüllen?

Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt erhält man, wenn man seit mindestens fünf Jahren einen Aufenthaltstitel besitzt, den Lebensunterhalt durch regelmäßige Einkünfte sichern kann und über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügt. All das trifft auf mich zu. Üblicherweise dauert das Ausstellen der Niederlassungserlaubnis dann nur wenige Wochen oder Monate. Auf eigene Nachfragen und die meiner Anwältin hin, warum es in meinem Fall so lange dauert, hieß es im Schreiben des Regierungspräsidiums Darmstadt: Es gebe »sicherheitsrelevante Bedenken« zu meiner Person, weshalb man meine Akte weiterhin prüfe. Ich kann nun nur vermuten, womit das zusammenhängen könnte, zumal einige meiner Freunde, die wie ich in der kurdischen Bewegung aktiv sind, ähnliche Probleme haben. 2014 und 2015 engagierte ich mich in der Solidaritätsarbeit für Rojava (mehrheitlich von Kurden bewohnte Autonomieregion in Nord- und Ostsyrien, jW) – insbesondere als der Angriff der Terrormiliz »Islamischer Staat« auf die nordsyrische Stadt Kobani erfolgte. Und ich arbeite als Journalist für die Tageszeitung Yeni Özgür Politika, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Auf wessen Seite stellen sich die deutschen Behörden da eigentlich?

Welche Schwierigkeiten können im Alltag entstehen, wenn die Niederlassungserlaubnis nicht erfolgt?

Derart schikanöses Behördenhandeln bleibt für Außenstehende quasi unsichtbar. Weder ist es bürokratisch noch juristisch zu begründen, sondern dahinter steht eine politische Entscheidung. Für Betroffene sind mit Fiktionsbescheinigungen viele Probleme verbunden, weil diese bei der Wohnungssuche und auf dem Arbeitsmarkt zu Benachteiligungen führen; oder auch im Fall von Polizeikontrollen. Als ich zum Beispiel meine Impfbescheinigung bei der Apotheke digital erfassen lassen wollte, akzeptierte die das Dokument nicht.

Das Regierungspräsidium Darmstadt, dem die Akte bisher zur Prüfung vorliegt, ließ nicht mit sich reden. Sie sind kürzlich umgezogen. Ändert das etwas?

Taylan Burcu von Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied des Hessischen Landtags hatte dankenswerterweise beim Regierungspräsidium Darmstadt nachgefragt. Es brachte nichts. Seit meinem Umzug im August nach Baden-Württemberg bewegt sich nichts; nun prüft offenbar das Regierungspräsidium in Karlsruhe weiter.

Sehen Sie darin politisch motivierte Willkür der Behörde?

Es entsteht der Eindruck, dass Deutschland seine Rolle darin sieht, die Türkei zufriedenzustellen, indem sie all jene auch hierzulande diskriminiert, denen dort angebliche Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung unterstellt wird. Der deutsche Staat kriminalisiert schon seit Jahren kurdische Einrichtungen der Oppositionsbewegung aus der Türkei. Im Februar 2019 wurde der Mezopotamien-Verlag verboten, weil ihm unterstellt wurde, eine Unterorganisation der Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK, zu sein. Auch Özgür Politika, die Vorgängerzeitung der Yeni Özgür Politika, wurde 2005 mit einer solchen Begründung vom Bundesinnenministerium verboten. Deutschland kooperiert so mit der Türkei, wo Tausende Oppositionelle aus politischen Gründen vor Gericht zitiert und ins Gefängnis gesteckt werden.

Wie ist das Vorgehen der Behörden nach den politischen Repressionen, die Sie persönlich bereits in der Türkei erfahren mussten, zu werten?

Mit 21 Jahren gab ich im Jahr 2007 in der Türkei die kurdische Zeitschrift Edubba heraus, die nach nur zwei Ausgaben geschlossen wurde. Aufgrund unterstellter Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung saß ich im April 2008 sechs Monate lang im Gefängnis in Siirt. Im Mai 2009 wurde ich erneut für anderthalb Jahre inhaftiert. Damals war ich bei der DTP, der Demokratik Toplum Partisi, aktiv. Wenn deutsche Behörden nun ehemals in der Türkei politisch Unterdrückte hierzulande erneut diskriminieren, ist das ein Skandal.