Ukraine ohne Strom

Mit heftigen Raketenangriffen auf ukrainische Städte hat Russland am Montag auf die Beschädigung der Krim-Brücke durch einen Anschlag am Sonnabend reagiert. Die Angriffe verteilten sich über das ganze Land – nach Angaben des russischen Präsidenten Wladimir Putin zielten sie auf Energieinfrastruktur sowie militärische Kommando- und Kommunikationseinrichtungen. Erstmals seit längerer Zeit wurden auch Städte im Westen der Ukraine wie Lwiw, Luzk und Schitomir getroffen. Das ukrainische Verteidigungsministerium sprach am Vormittag von über 80 abgefeuerten Raketen; die eigene Luftabwehr habe etwa die Hälfte davon abgeschossen, bevor sie ihre Ziele erreicht hätten. Der Vertreter des ukrainischen Präsidenten im Parlament, Andrij Gerus, warnte vor einem »der schwersten Abende« für die ukrainische Energieversorgung. In einigen Regionen werde es gar keinen Strom geben, in anderen werde nach Plan für eine gewisse Zeit der Strom abgestellt.

In Kiew waren mehrere Raketen im Schewtschenko-Bezirk niedergegangen, der das historische Stadtzentrum umfasst. Nach ukrainischen Berichten befindet sich in der Nähe auch das Hauptquartier des Geheimdienstes SBU. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, war nach Treffern auf die Kraftwerke der Stadt für mehrere Stunden ohne Strom und fließendes Wasser; ähnliches galt auch für die im Westen gelegene Stadt Lwiw. In der Westukraine kam der Zugverkehr zum Erliegen. In Kiew, Charkiw und Dnipro stellte die U-Bahn ihren Betrieb für mehrere Stunden ein; die Stationen dienten als Luftschutzbunker. Der ukrainische Regierungschef Denis Schmigal sagte, einige Gebiete seien von der Außenwelt abgeschnitten. Er rief die Bürger auf, sich auf weitere Ausfälle von Stromversorgung, Wasser und Mobilfunk einzustellen. Allein in Kiew kamen durch die Angriffe nach Angaben der Stadtverwaltung acht Menschen ums Leben, etwa 50 seien verletzt worden.

Russland bezeichnete die Angriffe als Vergeltung für den »Terrorakt« gegen die Krim-Brücke. Dies sei nicht der erste von ukrainischer Seite gewesen, erklärte Putin. Zuvor habe es mehrere Versuche gegeben, das AKW bei Kursk sowie die am Boden des Schwarzen Meeres verlaufende Gasleitung »Turkish Stream« anzugreifen. Putin kündigte weitere »harte Antworten« an, falls die Ukraine weiterhin Ziele in Russland angreifen sollte.

Kiew gab den Terrorismusvorwurf an Moskau zurück. Präsident Wolodimir Selenskij sagte, Russland habe mit den Angriffen mitten im morgendlichen Berufsverkehr maximal viele Menschen töten wollen. Am Vormittag telefonierte er mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz. Von Macron verlangte er weitere Luftabwehrsysteme, Scholz kündigte auf Bitten Selenskijs für diesen Dienstag ein Sondertreffen der G7-Staaten an, bei dem der Präsident zugeschaltet werde. Aus Berlin hieß es weiter, »das erste von vier hochmodernen IRIS-T SLM Luftverteidigungssystemen« stehe zur Lieferung in den kommenden Tagen bereit.

Derweilen stellt sich die Ukraine auf eine mögliche neuerliche russische Offensive von Belarus aus ein. Die Armeeführung teilte mit, man habe alle Brücken im Grenzgebiet zum Nachbarland gesprengt und Straßen vermint. Zuvor hatte Präsident Alexander Lukaschenko die Aufstellung einer gemeinsamen russisch-belarussischen Militäreinheit angekündigt. Sie solle »die westlichen Grenzen des Unionsstaates schützen«, so Lukaschenko in Minsk. Er warf seinerseits der Ukraine Angriffsvorbereitungen gegen sein Land vor.