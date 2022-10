Ein großes Bild

Chris Pizzello/AP/dpa Ausnahmsweise ohne Hut: Bob Dylan (Los Angeles, 2012)

Drei Abende hintereinander, am 5., 6. und 7. Oktober, gastierte Bob Dylan in der Verti Music Hall in Berlin, präsentierte eine neue Band, neues Material und die Erkenntnis, dass sich Rock und Blues auch in Form eines Kammerkonzertes genießen lassen.

Kein »Blowin’ in the Wind«, kein Hut und (fast) keine Mundharmonika am Mittwoch abend – die Coronaunterbrechung hat zu einer Runderneuerung der Never-Ending-Tour geführt, die jetzt unter neuen Vorzeichen weiterläuft. Bis auf Tony Garnier (Bass) und Donnie Herron (Pedal Steel, Violin) wurde zudem die Band ausgetauscht, was zu einer Veränderung von Sound und Tempo führt, aber die gleiche Präzision beinhaltete, die schon die Konzerte der vergangenen Jahre auszeichnete. Alles ist musikalisch sehr viel zurückgenommener, so dass jeder einzelne Ton, jedes kurze Riff und vor allem Dylans Piano an Bedeutung gewinnen. Über allem liegt aber die sonore Altersstimme Dylans, die sich an einigen Stellen zu ungeahnten Höhen emporschwingt.

Wer einen Abend in Erinnerung an die 60er- und 70er Jahre erwartet hatte, wurde enttäuscht. Aber Dylan-Fans wissen, dass Erwartungshaltungen grundsätzlich unterlaufen werden, was bis heute ein Spannungsmoment solcher Konzerte ausmacht. Wurde diese Spannung früher durch die ständig wechselnde Songlist und die völlige Veränderung der Arrangements der Songs erzeugt, so ergibt sie sich heute über die Art der Darbietung des neuen Materials der letzten CD »Rough and Rowdy Ways«, das ganz im Zentrum steht. Offensichtlich sieht Dylan darin das Meisterstück, das es ist, denn alle neun Stücke der CD werden von ihm gespielt. Und schon bei »I Contain Multitudes« fasziniert sein rezitierender Gesang, von der Musik mehr untermalt als begleitet, mit dem der Lyriker Dylan hervortritt wie selten zuvor. Was beim Opener »Watching The River Flow« noch an den nuscheligen Gesang früherer Zeiten erinnert, wird spätestens hier zu einem Gesang, der die Worte präsentiert und nicht verschluckt: »I sing the songs of experience like William Blake / I have no apologies to make.« Sprechgesänge wie auf »Black Rider«, »My Own Version of You« und »Crossing the Rubikon« sind absolute Highlights, und in »Key West (Philosopher Pirate)« findet man die versprochene »Immortality« (»If you lost your mind, you find it there«).

In einem Interview hat Dylan davon gesprochen, die Texte seien wie ein großes Bild, bei dem man einen Schritt zurücktreten müsse, um es zu erkennen. Die Präsentation auf der Bühne ermöglicht diesen Blick.

Eingestreut finden sich Stücke der Vergangenheit, die aber nur selten die allen bekannten Gassenhauer sind und jeweils in völlig verändertem Arrangement dargeboten werden. »When I Paint My Masterpiece« gehörte schon vor Corona zum Repertoire, wird jetzt aber nicht tragend, sondern in leichter Form als Kneipenpianostück gespielt. »I’ll Be Your Baby Tonight« zeigt, dass Dylan sehr wohl Humor hat und besticht durch seinen mehrfachen Tempowechsel, und in »Gotta Serve Somebody« dürfen Bob Britt und Doug Lancio als neues Gitarrenduo einmal zeigen, dass sie problemlos ins härtere Rockfach wechseln könnten. Da der Abend aber eher kammermusikalisch angelegt ist, bleiben diese Ausflüge zu Rock und Jam die Ausnahme.

Häufig wird Dylan vorgeworfen, er spreche nicht mit seinem Publikum, sei verschlossen und egozentrisch. Aber was soll ein Künstler mehr von sich offenbaren, als es Dylan in einer zerbrechlichen und intimen Version von »I’ve Made up My Mind to Give Myself to You« tut?

Beschlossen wird der Abend nach knapp zwei Stunden mit einer betörenden Version von »Every Grain of Sand«, in der alle Traurigkeit, Hoffnung und, ja, auch Weisheit des Sängers zusammenfinden: »I hear the ancient footsteps like the motion of he sea / Sometimes I turn, there’s some­one there, other times it’s only me / I am hanging in the balance of the reality of man / Like every sparrow falling, like every grain of sand.« Stehende Ovationen, kurzer Gruß und ab – vielleicht bis zum nächsten Mal.