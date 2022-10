Wütende Reaktion

Kevin Lamarque/REUTERS »Systemfreundliche Gegeneliten«: Jair Bolsonaro und Donald Trump im Weißen Haus (19.3.2019)

Für viele in den 1990er Jahren politisierte »Millennials« vollzogen sich in den vergangenen Jahren lange schier unvorstellbare Veränderungen. Genua, Seattle und die Zapatistas waren wichtige Bezugspunkte, doch insgesamt war der politische Aktivismus doch recht beschaulich. Der Volksaufstand in Oaxaca war in den frühen 2000er Jahren schon der Höhepunkt revolutionärer Romantik.

Die Generation, zu der auch der Rezensent gehört, wuchs im Jahrzehnt nach dem Ende des Sozialismus heran. Der Versuch, eine andere Welt als die vorherrschende imperialistische aufzubauen, war gescheitert – der Neoliberalismus hatte gesiegt. Bereits an ihrem Beginn beschrieb der US-Politologe Francis Fukuyama die Epoche als das »Ende der Geschichte«. Doch dann gingen 2008 Banken bankrott und lösten eine Wirtschaftskrise aus. Zwar erholte sich der Kapitalismus wieder, doch spätestens 2016, so scheint es in der Rückschau, wurde das Ende des Endes der Geschichte eingeläutet.

In jenem Jahr starben mehrere Prominente der »Boomer«-Generation, in der Türkei scheiterte ein Putsch, der dschihadistische Terror in Europa erreichte seinen Höhepunkt, Donald Trump wurde zum US-Präsidenten gewählt, und die Wähler im Vereinigten Königreich stimmten für den Austritt aus der EU. Vier Jahre später war die Phase des Endes vom Ende der Geschichte – beschleunigt durch die Pandemie – abgeschlossen, so die drei Autoren Alex Hochuli, George Hoare und Philip Cunliffe in ihrem nun auf Deutsch erschienenen Buch.

Die sogenannte Postpolitik hat das Zeitalter des »Endes der Geschichte« geprägt. Es war eine Epoche der Passivität und einer tiefgehenden Entpolitisierung der Massen. Nun aber komme im Zuge der Pandemie das Interesse an Politik zurück. Und zwar auch, weil spätestens mit dem Scheitern von Jeremy Corbyn und Bernard Sanders auch der »Linkspopulismus« gescheitert sei. Der habe vorher mit der Syriza-Regierung in Griechenland schon gezeigt, dass er nicht gewillt war, den Neoliberalismus zu überwinden, so die Autoren.

Mit Trump in den USA und der Leave-Kampagne im Vereinigten Königreich habe 2016 die »Antipolitik« die davor vorherrschende »Postpolitik« abgelöst. Die Autoren schreiben, Politik sei im Grunde genommen die Forderung nach einer Neuordnung der Zustände und einer Aufhebung der Hierarchien und somit eine Forderung nach Gleichheit. Die Antipolitik trete nun als »sichtbares, regelmäßiges Anliegen« in Erscheinung: »Die Strategie der Entpolitisierung, die als Postpolitik bekannt ist, ruft eine wütende Reaktion hervor: Die Institutionen der formellen Politik werden von den Bürgern abgelehnt. Am Ende des Endes der Geschichte wird die Antipolitik zur vorherrschenden Kraft.« Sie kann von unten und von oben kommen: »Während sie anfänglich politisiert, birgt sie gleichzeitig die Gefahr der Abschaffung jeglicher Politik.«

Die verbreitetste Spielart der Antipolitik von unten sei die Korruptionsbekämpfung. Am Beispiel Brasilien zeigen die Autoren anschaulich, dass die Korruptionsbekämpfung als eine Form der Antipolitik zu autoritärem, nationalistischem Populismus führen kann: »Die mangelnde Bereitschaft der Linken, sich grundlegend zu politisieren, mit einem postpolitischen Status quo zu brechen, der erfolgreich von der PT verwaltet worden war, leitete die unvollständige Revolte vom Juni 2013 zu ihrer endgültigen Auflösung in der Wahl von Jair Bolsonaro 2018.«

Man muss nicht mit allen Thesen der drei Autoren übereinstimmen, um das Buch als eine zentrale Untersuchung der gegenwärtigen politischen Lage wertzuschätzen. Hochuli, Hoare und Cunliffe bieten eine Grundlage zum Verständnis der aktuellen Krise, die Ansatzpunkte zum Neudenken linken politischen Handelns bietet. An so einer Analyse fehlte es bisher in der deutschsprachigen Linken. Ohne profunde Analyse ist es indes nicht möglich, das Potential der seit 2008 wiederkehrenden Protestbewegungen zu nutzen. Die Linke überließ dieses Aktionsfeld statt dessen rechten, im Grundsatz systemfreundlichen Gegeneliten. Ohne eine adäquate Antwort von links, so warnen die Autoren, macht die Antipolitik »den Weg frei für autoritäre Herrschaft«.