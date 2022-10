»Wieso mit DDR-Geschichte beschäftigen? Was bleibt?« Podiumsdiskussion mit Horst Jäkel, Herausgeber von »DDR – unser Erbe«, Katrin Rohnstock, Autorin und Gründerin der Firma Rohnstock, Tobias Bank, Sammler von DDR-Erinnerungsgegenständen, Burga Kalinowski, Journalistin (u. a. jW-Artikelserie), Max Rodermund, Internationale Forschungsstelle DDR, und Ringo Ehlert, Ausstellung »Unentdecktes Land«. Die Gäste haben in den vergangenen Jahren Zeitzeugen über ihr Leben und Wirken in der DDR befragt und/oder Zeitzeugnisse ihres damaligen Lebens gesammelt sowie Aspekte des gesellschaftlichen Lebens in der DDR untersucht. Dienstag, 11.10., 10 Uhr. Ort: FMP1, Münzenbergsaal, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin

»Überwachung – Berufsverbote – Angriff auf die Demokratie«. Veranstaltung zum 50. Jahrestag des »Radikalenerlasses«. Die Praxis der Berufsverbote wurde bereits 1987 von der Internationalen Arbeitsorganisation für rechtswidrig erklärt, und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellte 1995 fest, dass sie gegen elementare Grund- und Menschenrechte verstößt. Im 50. Jahr nach der Verabschiedung des »Radikalenerlasses« hat die Landesregierung von Brandenburg seine Neuauflage beschlossen. Wieder erhält der Inlandsgeheimdienst durch eine Regelanfrage die Deutungshoheit über die Verfassungstreue von Bewerbern für den öffentlichen Dienst. Mittwoch, 12.10., 19 Uhr. Ort: Rotation in den Verdi-Höfen, Goseriede 10, Hannover. Veranstalter: Niedersächsische Initiative gegen Berufsverbote und andere Organisationen