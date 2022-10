Widerständig

Cassiel Kanter

Unzählige Menschen gehen derzeit weltweit in Solidarität mit der emanzipatorischen Frauenbewegung im Iran auf die Straßen und protestieren für ihre Rechte unter dem kurdischen Slogan »Jin, jiyan, azadi«, was »Frauen, Leben, Freiheit« bedeutet. Auslöser der Demonstrationen war der Tod der 22jährigen Kurdin Jina Mahsa Amini. Es ist ein besonders emotionaler Moment, den Cassiel Kanter mit der Kamera eingefangen hat. Derer gab es viele, so wurde daraus die Serie »Iran-Proteste Berlin«, die den Themenbereich »Auf die Straße!« des jW-Fotowettbewerbs bereichert. Schon etliche Einsendungen gab es in diesem Jahr für den Contest der Hobbyfotografinnen und -fotografen. Bis zum 28. Oktober kann man noch teilnehmen, dann ist Einsendeschluss. Danach wird die jW-Jury die besten Bilder auswählen, sie werden in der Maigalerie ausgestellt, in einem Kalender und in einer jW-Beilage veröffentlicht. Den Gewinnerinnen und Gewinnern winken außerdem tolle Preise, wie Kurzreisen oder auch eine Polaroidkamera. (jW)