Ein anderer Weg

Simon van Boxtel Es gelingt ihnen vorzüglich: The Netherland Bach Society

Die Altistin stimmt an: D – A – F – D – Cis. Ein d-Moll-­Dreiklang, übergeleitet in die Dominante, ein kleiner melodischer Schlenker und zurück in die Grundtonart. Das ist das Thema der »Kunst der Fuge«. Singen kann das jeder, der ein bisschen Gehör hat. Ich habe es auch mal getan. In der leeren romanischen Kirche von Kloster Eberbach im Rheingau, um die Akustik zu testen. Nach dem Thema kommt die Kunst: Die anderen Stimmen setzen ein, nacheinander Sopran, Bass und Tenor, und wie die Solisten da wortlos die Harmonielinien nachsingen, erzeugen sie gleich zu Beginn dieser Einspielung eine magische Atmosphäre.

Bachs Thema ist minimalistisch. Aber was die Netherlands Bach Society aus diesem Minimalthema und gleichzeitig einem legendenumwitterten Opus magnum von Johann Sebastian Bach gemacht hat, ist maximal. Man kann es gar nicht genug loben. Generationen von Interpreten sind mit der »Kunst der Fuge« im Grunde nicht zurechtgekommen. Denn es gibt keine Anweisungen, von welchen Instrumenten die Sammlung von 18 »Contrapuncti« zu spielen sei, die Bach unveröffentlicht hinterlassen hat. Also haben es manche an der Orgel versucht, manche am Cembalo, andere im Streichquartett. Richtig befriedigt hat das nie, weil der Klang immer auf die Dauer monoton wurde. Deshalb hing der »Kunst der Fuge« der Ruch der Unspielbarkeit, der Papiermusik an. Bach habe, so hieß es, am Vorabend seines Todes seine kontrapunktische Kompositionskunst einer Nachwelt überliefern wollen, von der er selbst in seinen späten Jahren schon gemerkt habe, dass sie musikalisch in eine andere Richtung ging als die seine. Also ein Rückzugsgefecht auf verlorenem Posten.

Shunsko Sato als Konzertmeister und künstlerischer Leiter der Netherlands Bach Society geht einen anderen Weg. Seine Idee, das Hauptthema a cappella singen zu lassen – diskret bis fast zur Unhörbarkeit grundiert vom Orgelpositiv – bindet die »Kunst der Fuge« an die Vokalkunst der Zeit vor Bach an. Auf der anderen Seite lässt er sich die Interpretationsfreiheit nicht nehmen, die daraus entsteht, dass Bach eben keine Vorschriften gemacht hat, wer und wie dieses Werk zu spielen habe. Ein gut dialektischer Gedanke. Sato hat sich entschieden, dem Meister des Kontrapunkts den Meister der Klangfarben an die Seite zu stellen. Auf das Vokalquartett des Themas folgt ein Quartett von Gamben mit dem Contrapunctus 2, anschließend ein Bläsersatz, dann eine herkömmliche Besetzung mit Oboe und Violine, und so geht es weiter. Sato sagt auf der Webseite des Orchesters, er habe jedem Musiker die Möglichkeit geben wollen, auch einmal solistisch aufzutreten.

Auf jeden Fall entstehen damit völlig neue Hörerlebnisse. Sato hat offenbar den Anspruch gehabt, eine Übersicht von Bachs Klangeffekten zu präsentieren – mit Ausnahme der strahlenden von »Jauchzet, frohlocket« usw., die passen nicht zum Thema –, und das gelingt ihm vorzüglich. Kanons vom Ende des Zyklus, die auf den – bis dahin schon etwas ermüdeten – Zuhörer bisher immer eher knöchern wirkten, gewinnen durch ein Arrangement mit zwei Gamben in unterschiedlichen Tonlagen emotionale Nähe und zeigen plötzlich Seufzerfiguren, die man so vorher nie gehört hat. Punktierte Tutti mit Sängern wie in Contrapunctus 6 erinnern an den Zeitgenossen Händel, mit dem Bach zeitlebens im impliziten Wettbewerb stand, andere beschwören den Sound der Volksszenen der Passionen herauf. Ist das falsch? Bach war selbst ein notorischer Mehrfachverwerter eigener kompositorischer Einfälle. Manche vokal vorgetragenen Kontrapunkte (Contrapunctus 9) kommen sogar heiter daher und klingen wie die Swingle Singers. Und wer in seiner Kindheit auch nur Blockflöte geblasen hat und sich erinnert, wie schwierig es ist, auf einem Blasinstrument piano zu spielen, ohne dass der Luftstrom im Instrument abreißt und der Ton im Kieksen endet, der kann eine Fuge bewundern, in der eine piano spielende Barockposaune das Leadinstrument abgibt und von einer Oboe und zwei Streichern begleitet wird (Contrapunctus 11). Das ist nicht original, aber es ist originell und verdammt gut arrangiert. Auch wenn es manchmal ahistorisch ist, zum Beispiel beim vierstimmigen Bläsersatz in einem der Kontrapunkte. Genau dieses Klangbild ist erst eine Generation nach Bach in der Wiener Klassik zur Blüte gekommen. Sato ignoriert das. Genau wie er entgegen der Vorlage einige Strophen des Chorals »Wenn wir in höchsten Nöten sein« in die »Kunst der Fuge« montiert hat. Die vorletzte Strophe endet auf »Mach uns von allen Plagen frei«. Wenn es mal so einfach wäre.

Die Interpretation der »Kunst der Fuge« durch die Netherlands Bach Society ist mit Abstand die beste, vor allem hörbarste auf dem Markt und wird es vermutlich lange bleiben. Überdies auf Youtube kostenfrei zugänglich. Vorsicht, Suchtpotential.