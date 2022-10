»Bolsonaro dachte, dass er uns Angst einjagen könnte«

Adriano Machado/REUTERS Teilnehmerin eines Camps der Landlosenbewegung MST in einem Ausstellungspavilion der ersten nationalen Frauenkonferenz der Landlosen (Brasilia, 5.3.2020)

Vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Brasilien hat die Landlosenbewegung MST eine radikale Agrarreform gefordert. Was würde deren Umsetzung bedeuten?

Landlosigkeit ist mehr als das Bedürfnis, ein Stück Land zu erwerben, um darauf zu leben – dieser Kampf ist unsere Identität. Brasilien ist weltweit eine der Nationen mit der größten Konzentration von Landbesitz. Deshalb hat sich die MST seit ihrer Gründung zum Ziel gesetzt, für Land und einen sozialen Wandel zu streiten. Das klassische Modell der Agrarreform, bei dem es nur um Verteilung geht, reicht nicht aus.

Die große Herausforderung der Volksagrarreform besteht darin, dass ihre Umsetzung von den Regierungen des bürgerlichen Staates abhängt. Wir versuchen, Siege für die Bauern und Niederlagen für die ländlichen Oligarchien zu erringen, unsere soziale Basis zu organisieren sowie die Unterstützung der Gesellschaft für unseren Kampf zu festigen. Auf diese Weise werden wir unsere Beteiligung an den Kämpfen der gesamten Arbeiterklasse aufbauen, um einen revolutionären Prozess zu schaffen, der die Gesellschaft und eine neue Produktionsweise unter den Idealen des Sozialismus organisiert.

Brasilien ist auch durch einen katholischen Einfluss gekennzeichnet. Wie geht die Bewegung mit dem »christlichen Konservatismus« auf der einen Seite und den Möglichkeiten der Befreiungstheologie auf der anderen Seite um?

In Brasilien gibt es Menschen und Organisationen, die den Glauben und die Religion nutzen, um die Ärmsten auszugrenzen, die sogenannten Minderheiten, die LGBT-Menschen, zu verfolgen, die Körper der Frauen zu kontrollieren und Hass zu fördern. Seit ihrer Gründung gibt es bei der MST eine große Beteiligung von Katholiken, die die Befreiungstheologie praktizieren, die sich bevorzugt für die Armen entscheiden und die das gelobte Land suchen. Es ist möglich, in Harmonie zu koexistieren und gemeinsame Ziele zu verfolgen.

Der derzeitige Präsident Jair Bolsonaro hat versucht, die MST zu zerschlagen. Warum hatte der Ultrarechte, der in wenigen Wochen in einer Stichwahl gegen seinen Herausforderer Lula da Silva antritt, damit keinen Erfolg?

Die MST ist eine soziale Bewegung, die seit fast 40 Jahren besteht. Als eine ideologisch und politisch geprägte Organisation produzieren wir Wissen, stellen gesunde Lebensmittel her und setzen uns für die Verteidigung des brasilianischen Volkes ein. Bolsonaro dachte, dass er uns Angst einjagen könnte. Vier Jahre sind vergangen, und wir sind hier, lebendig, stolz, erfüllen unsere Aufgabe und übernehmen oft, wie im Falle der Pandemie, die Rolle des Staates: verteilen gesunde Lebensmittel, bringen Essen auf den Tisch der Familien.

Die MST hat eine internationale Brigade für Sambia gegründet. Wie sieht Ihre Arbeit dort aus?

Für uns in der MST ist Solidarität mehr als eine Aktion, sie ist ein Wert und wird von uns täglich gepflegt. Die Empörung über das Elend, das die Arbeiterklasse heimsucht, sollte für jede Organisation, die den Anspruch erhebt, sozialistisch zu sein, ein Gebot der Stunde sein. In diesem Geist des Internationalismus und der Solidarität zwischen den Völkern hat die MST ihre internationalistischen Brigaden gegründet, die sich heute in Haiti, Kuba, Venezuela und Sambia befinden. Wie Fidel Castro sagte: Internationalist zu sein, das bedeutet, unsere Schuld gegenüber der Menschheit zu begleichen.

Die internationalistische Samora-Machel-Brigade der MST auf dem afrikanischen Kontinent ist nach dem mosambikanischen Revolutionär benannt. Sie war bereits in Mosambik und Südafrika tätig. Seit 2017 ist die Brigade in Sambia in direkter Zusammenarbeit mit der Sozialistischen Partei Sambias in den Bereichen Bildung, Volksgesundheit, Kommunikation und Agrarökologie tätig. Im letzten Jahr konnten wir etwa 2.000 Menschen das Lesen und Schreiben beibringen. Unser Ziel ist es, dass wir das in den nächsten Jahren bei 10.000 Menschen erreichen.