Beschäftigte für Maskenpflicht und Tests

Leverkusen. Fast jeder zweite abhängig Beschäftigte (48 Prozent) wünscht sich eine Maskenpflicht und regelmäßige Coronatests am Arbeitsplatz, sollte es im Herbst erneut zu einer starken Coronawelle kommen. Nur eine Minderheit (14 Prozent) will auch dann gar keine Einschränkungen mehr, wie aus der Studie »Arbeiten 2022« der Krankenkasse Pronova BKK hervorgeht. Weitere vier Prozent gaben an, sich nur im Homeoffice wirklich sicher zu fühlen. (dpa/jW)