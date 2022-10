IG Metall für Tempo bei Tarifverhandlungen

Augsburg. Die IG Metall hat in den laufenden Tarifverhandlungen von der Unternehmerseite mehr Tempo verlangt. »Unsere Forderung nach acht Prozent mehr Lohn ist seit Juni bekannt. Jetzt muss die Gegenseite mal einen Aufschlag machen und ein konkretes Lohnangebot unterbreiten«, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann der Augsburger Allgemeinen (Samstag). Mit der Forderung von Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf nach einer Nullrunde komme man nicht weiter. »Es wird zu Warnstreiks kommen, wenn wir bis Ende Oktober nicht deutliche Fortschritte in den Gesprächen erzielt haben«, so der Gewerkschafter. (dpa/jW)