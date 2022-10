Thüringen: Kemmerich bleibt FDP-Chef

Sömmerda. Der Landesvorsitzende der FDP in Thüringen, Thomas Kemmerich, bleibt im Amt. Er wurde am Sonnabend auf einem Parteitag der Liberalen in Sömmerda ohne Gegenkandidaten mit 87 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Kemmerich steht seit mehreren Jahren an der Spitze der Landes-FDP. Bei seiner vorherigen Wahl hatte er einen Gegenkandidaten und wurde mit 71 Prozent der Stimmen als Landeschef bestätigt. Der 57jährige hatte im Februar 2020 durch seine Wahl zum Kurzzeit-Ministerpräsidenten, bei der AfD-Stimmen ausschlaggebend waren, für eine Regierungskrise in Thüringen gesorgt. Er war wenige Tage später vom Amt zurückgetreten. (dpa/jW)