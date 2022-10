Gefahrenquelle Elbtower

Hintergrund:Folgen für Lohnabhängige

Warum der Hochhausneubau »Elbtower« an einer neuralgischen Stelle Hamburgs errichtet werden soll, lässt sich mit einem Blick auf die geographischen Gegebenheiten erkennen. Die Elbe teilt sich an der südöstlichen Landesgrenze, der Bunthäuser Spitze, in Norder- und Süderelbe. Die Brücken über die Norderelbe, neben denen der Turm errichtet werden soll, sind als einzige Elbquerungen ein Nadelöhr. Ansonsten gibt es nur den Alten Elbtunnel und den neuen Elbtunnel.

Anfang August war ein brennender Lkw in den neuen S-Bahn­hof Elbbrücken gefahren. Das sorgte für erhebliche Schäden an der Elektrik der Station und der Bahnbrücke. In der Folge kam es gut zwei Monate lang zu enormen Verspätungen auf den S-Bahnstrecken S 3 und S 31 vom Hauptbahnhof in den Süderelberaum und zurück. Das hatte auch eine soziale Komponente. Im Bezirk Harburg mit Stadtteilen wie Veddel und Wilhelmsburg leben viele Migranten, viele Menschen, die Schicht arbeiten und im Schnitt weniger verdienen als die Bewohner der nördlichen Bezirke Hamburgs. Sie brauchten für den Weg zur Arbeit und zurück zum Teil eine Stunde länger als sonst. Den politisch Verantwortlichen schien das egal zu sein.

Die Initiative Prellbock e. V., deren Hauptziel der Widerstand gegen die geplante Verlegung des Bahnhofs Altona ist, kümmert sich auch um das Thema Elbtower. »Die wochenlangen Betriebsstörungen der S3/S31-Verbindungen nach Harburg, verursacht durch den Lkw-Brand unter der Eisenbahnbrücke der S-Bahn­station Elbbrücken, waren vermutlich nur ein Vorgeschmack auf das, was den Reisenden bei und nach dem Bau des Elbtowers droht«, heißt es in einer Mitteilung des Vereins vom 17. September. Der Senat habe demnach bisher die Risiken »für den Bahnverkehr an den Elbbrücken und für die S-Bahnstation Elbbrücken und die diesbezüglichen Bedenken der DB« gegenüber der Bürgerschaft und der Öffentlichkeit »konsequent verheimlicht«. (kst)