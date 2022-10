NRW stoppt Abschiebungen in Iran

Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen stoppt Abschiebungen in den Iran. Integrations- und Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Bündnis 90/Die Grünen) teilte am Samstag abend mit, die derzeitigen Demonstrationen in dem Land und das harte Vorgehen der iranischen Behörden führten deutlich vor Augen, wie dramatisch die aktuelle Menschenrechtslage dort sei. Vor diesem Hintergrund sei es »unverantwortlich, im Moment Personen dorthin abzuschieben«. NRW setze aber auch weiter auf eine bundesweite Lösung, betonte sie. Sie erwarte, dass der Bund mit den Ländern hierzu schnell ein abgestimmtes Vorgehen beschließe. (AFP/jW)