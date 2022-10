Für »Lützi«

Florian Boillot

In mehr als 25 Städten haben Anhänger von Fridays for Future am Freitag nach eigenen Angaben gegen die Entscheidung der Bundesregierung demonstriert, das nordrhein-westfälische Dorf Lützerath der Ausdehnung des Tagebaus Garzweiler zu opfern. 250 Aktivisten (Foto) zogen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zur Berliner Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen. »Die Kohle wird nicht für die Energieversorgung, sondern nur für RWEs Profit gebraucht«, kritisierte Fridays for Future am Freitag per Twitter. (jW)