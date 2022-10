Anno … 41. Woche

1842, 15. Oktober: Karl Marx übernimmt die Redaktionsleitung der am 1. Januar 1842 in Köln gegründeten Rheinischen Zeitung. Unter seiner Führung entwickelt sich das Blatt zu einem der wichtigsten publizistischen Sprachrohre der radikaldemokratischen Bewegung in Deutschland. Unter den Autoren der Zeitung finden sich bedeutende linke Intellektuelle wie Bruno Bauer, Georg Herwegh und Moses Heß.

1902, 18. Oktober: Die Zweite Haager Friedenskonferenz endet mit dem Beschluss der Haager Konvention IV mit der Haager Landkriegsordnung als Anhang. Die Haager Landkriegsordnung enthält für den Kriegsfall Festlegungen zur Definition von Kombattanten, zum Umgang mit Kriegsgefangenen, zu Beschränkungen bei der Wahl der Mittel zur Kriegführung, zur Verschonung bestimmter Gebäude und Einrichtungen von sozialer und gesellschaftlicher Bedeutung sowie zum Verhalten einer Besatzungsmacht in einem besetzten Territorium.

1977, 13. Oktober: Die Lufthansa-Maschine »Landshut« wird auf ihrem Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt am Main von einem Kommando der palästinensischen PFLP entführt. Damit sollen die Forderungen der RAF, die einen Monat zuvor den Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Hanns Martin Schleyer, entführt hatte, unterstützt werden. Die Maschine landet am 17. Oktober in der somalischen Hauptstadt Mogadischu, wo sie in der Nacht von der deutschen Spezialeinheit GSG 9 gestürmt wird. Drei der vier Geiselnehmer werden getötet. Am nächsten Tag werden die RAF-Mitglieder Jan-Carl Raspe, Gudrun Ensslin und Andreas Baader tot in ihren Gefängniszellen aufgefunden.

1982, 13. Oktober: Der neue Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) hält vor dem Bonner Bundestag seine Regierungserklärung. Er präsentiert die neue Regierung aus CDU und FDP als »Koalition der Mitte«. Neben Steuergeschenken für Unternehmer und Sozialkürzungen kündigt Kohl auch eine Antwort auf die »Angst vieler junger Menschen« und deren Verunsicherung an. Schon im Bundestagswahlkampf 1980 hatte Kohl von einer notwendigen »geistig-moralischen Wende« gesprochen.

1987, 15. Oktober: Der seit 1983 amtierende sozialistische Präsident Burkina Fasos, Thomas Sankara, wird bei einem Staatsstreich ermordet. Sein Nachfolger Blaise Compaoré, der anschließend bis 2014 regiert, beendet Sankaras Kurs, der sich durch eine fortschrittliche Frauenpolitik, den Kampf gegen Korruption, eine Einstellung des Schuldendienstes gegenüber dem Westen und den Aufbau des Staatenbundes der Westafrikanischen Union auszeichnete. Compaoré wird am 6. April 2022 u. a. wegen der Mittäterschaft an dem Mord zu lebenslanger Jahren Haft verurteilt.