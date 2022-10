»Militärs im Klassenzimmer. Wie die Bundeswehr an Schulen wirbt, und was man dagegen tun kann«. Vortrag. »Mach, was wirklich zählt«– damit wirbt die deutsche Armee um die Gunst junger Menschen. Mit dem 100 Milliarden Euro Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr braucht sie mehr Soldaten, um die neu gekauften Waffen zu bedienen. Karriereberater werben Schülerinnen und Schüler bei Klassenausflügen für den Dienst an der Waffe an. Mit Michael Schulze von Glaßer, Beirat der Informationsstelle Militarisierung und politischer Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft/Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen. Montag, 10.10., 18.30 Uhr. Nachbarschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-Straße 6, Nürnberg. Veranstalter: GEW Studis FAU

»Die Rapoports – Unsere drei Leben«. Film mit Diskussion. Die Rapoports, ein jüdisch-kommunistisches Ärzteehepaar zwischen Flucht und Heimatsuche. Ein Leben für Humanismus und Antifaschismus. Mit Samuel Mitja Rapoport (1912–2004) und Inge Rapoport (1912–2017). Dienstag 11.10., 18.30 Uhr, Ort: Bürgerhaus Langenhorn am Bahnhof Langenhorn-Markt