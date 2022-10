Nachschlag: Zweiter Frühling

Copyright 2022, FX Networks. All rights reserved. Jeff Bridges als Dan Chase in »The Old Man«

Dan Chase (Jeff Bridges) ist fertig mit der Welt. Ihn plagen die Probleme des Alterns: Keine Nacht schläft er durch, er muss ständig aufs Klo, schluckt jede Menge Pillen, und die Vergesslichkeit wird immer schlimmer. Er rechnet damit, dass er es wohl nicht mehr lang macht, obwohl sein Arzt ihm keine schlechte Prognose stellt. Ein sehr gemächlicher Start in diese achtteilige Miniserie. Die Ruhe, fast Langeweile, wird dann jäh gebrochen: Der alte Mann überrascht einen Einbrecher, erschießt ihn kurzerhand. Ziemlich schnell wird dem Zuschauer klar: Der unerwünschte Besucher war wohl nicht zufällig in seinem Haus. Dan Chase ist seit 30 Jahren auf der Flucht, hat eine Vergangenheit als Agent, CIA und FBI sind auf der Jagd nach ihm. Was Chase noch so auf dem Kerbholz hat, wird nach und nach verraten. Eine Serie wie ein Puzzle. Jedenfalls ist es bald vorbei mit dem Herbst des Lebens, und Dan Chase mutiert zum kraftvollen Actionhelden, der es mit allem und jedem aufnimmt. (mme)