Sanktionen und Protest

West Asia News Agency/REUTERS Irans Außenminister Amir-Abdollahian spricht von »Aufrührern«, die zu Gewalt anstacheln (Teheran, 19.9.2022)

In Zusammenhang mit den Protesten im Iran hat das US-Finanzministerium am Donnerstag (Ortszeit) Sanktionen gegen sieben hochrangige Mitglieder der Regierung und der Sicherheitsorgane in Teheran verhängt. Sie ergänzen Strafmaßnahmen gegen die Führung der sogenannten Moralpolizei und anderer iranischer Sicherheitsorgane, die schon am 22. September verkündet wurden. Die neuen Sanktionen werden mit Internetsperren im Iran und der »fortgesetzten Gewalt gegen friedliche Protestierende nach dem tragischen Tod der 22jährigen Mahsa Amini« begründet.

Zu den sieben Männern, die in der Sanktionsankündigung vom Donnerstag genannt werden, gehören Innenminister Ahmed Wahidi und der Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, Eisa Zarepour. Beide wurden schon bei mehreren früheren Anlässen auf die Liste des Finanzministeriums gesetzt. Ihr Status verschlechtert sich also durch die erneute Sanktionierung nicht. Das gilt ebenso für die anderen fünf Männer, deren Namen in der Ankündigung stehen.

Im Gegensatz zu den USA scheint es die Europäische Union mit Sanktionen wegen der Vorgänge im Iran nicht eilig zu haben. Es gibt zur Zeit lediglich eine Initiative der französischen Regierung, »hochrangige Offizielle wegen Irans Unterdrückung der Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini zur Rechenschaft zu ziehen«. Deutschland, Dänemark, Spanien, Italien und die Tschechische Republik haben sich angeschlossen. Der Spiegel berichtete am Montag, dass »insgesamt 16 Personen, Organisationen und Einrichtungen mit Strafen belegt werden« sollen. Die Sanktionen sollen laut dem Blatt jedoch erst am 17. Oktober bei einem Treffen der EU-Außenminister beschlossen werden.

Am Freitag veröffentlichte die Gerichtsmedizin des Iran ihren Obduktionsbericht zum Tod von Amini, die am 13. September wegen eines »falsch« sitzenden Kopftuchs festgenommen worden war, im Polizeigewahrsam zusammenbrach und am 16. September in einem Krankenhaus starb. Die junge Kurdin starb dem Bericht zufolge nicht an »Schlägen auf den Kopf und andere lebenswichtige Organe«, sondern an den Spätfolgen eines chirurgischen Eingriffs, der bei ihr im Alter von acht Jahren wegen eines Gehirntumors vorgenommen worden sei.

Bei den Protestaktionen, die nach Bekanntwerden von Aminis Tod begannen und inzwischen abzuflauen scheinen, starben bis Ende vergangener Woche nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars »ungefähr 60« Menschen, darunter zwölf Einsatzkräfte. Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen und »Regimegegnern« liegen weit höher. So sollen die Einsatzkräfte allein in Zahedan, der Hauptstadt der Provinz Sistan-Belutschistan, seit Beginn der Proteste mindestens 82 Menschen getötet haben.

Viele der Proteste würde allerdings keiner der westlichen Politiker, die sich jetzt mit Solidaritätserklärungen profilieren, als friedlich bezeichnen, wenn sie nicht im Iran stattfänden. Die meisten in sozialen Netzwerken verbreiteten Videos zeigen brennende oder ausgebrannte Polizeiautos und Privatfahrzeuge, Behördengebäude und Banken. Iranische Medien behaupten, dass auch Moscheen zerstört worden seien und Gruppen von »Demonstranten« Schusswaffen eingesetzt hätten. Der Tod von mehreren Einsatzkräften lässt diese Behauptung glaubwürdig erscheinen.

Irans Außenminister Hossein Amir-Abdollahian unternahm am Donnerstag in Telefongesprächen mit seinen Amtskollegen aus Finnland und Irland den Versuch, zwischen gewalttätigen »Aufrührern« einerseits und »friedlichen Demonstranten« andererseits zu unterscheiden. Gemäß seiner Verfassung betrachte Teheran das friedliche Eintreten von Menschen für ihre Forderungen als ihr Recht an, erläuterte Amir-Abdollahian laut einem Bericht des staatlichen Auslandssenders Press TV. Aber »Aufrührer«, die »unter dem Einfluss« einiger ausländischer Staaten stünden, hätten die jüngsten Demonstrationen zu Gewalttaten missbraucht.