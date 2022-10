Syrien: USA töten zwei IS-Kämpfer aus Führung

Damaskus. Die US-Armee gibt an, bei einem Luftangriff im Norden Syriens zwei hochrangige Kämpfer der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) getötet zu haben. Darunter sei auch ein stellvertretender IS-Führer, teilte das US-Zentralkommando in der Nacht zu Freitag mit. Der Schlag gegen die IS-Mitglieder gelang demnach am Donnerstag abend. Bei einem seltenen US-Einsatz in einem Gebiet unter Kontrolle der syrischen Regierung war zuvor bereits ein weiteres IS-Mitglied getötet und zwei weitere festgenommen worden. Die US-Armee agiert normalerweise nur in den unter Selbstverwaltung stehenden Gebieten, um sich den Zugang zum syrischen Öl zu sichern.(dpa/jW)