Peru: Parlament hindert Castillo an Reise

Lima. Das peruanische Parlament hat Präsident Pedro Castillo eine geplante Reise nach Europa untersagt. Die von dem linken Präsidenten beantragte Reise wurde am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Plenarsitzung in der peruanischen Hauptstadt Lima mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt. Castillo wollte nach Angaben des Außenministeriums vom 12. bis 18. Oktober zu Arbeitsbesuchen nach Belgien, Großbritannien, Italien und in den Vatikan reisen. Nach peruanischem Recht muss der Präsident für jede Auslandsreise eine Genehmigung des Parlaments einholen. Es ist nicht das erste Mal, dass das von der rechten Opposition dominierte Abgeordnetenhaus Castillo daran hindert, ins Ausland zu reisen. (AFP/jW)