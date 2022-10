Spiel mit dem Stein

ipb/jW

»Der menschliche Körper ist unendlich«, sagt die Bildhauerin Marguerite Blume-Cárdenas. Hier ist sie auf der Vernissage ihrer Werke in der Maigalerie am Donnerstag rechts neben der Künstlerin Anna Franziska Schwarzbach und Kurator Andreas Wessel zu sehen. Die Bildhauerin fand ihren Stil vor allem im Umgang mit Sandstein. Sie arbeitet ohne Modelle. Oft sind die Figuren androgyn und alterslos. »Wir sehen diese Skulpturen nicht nur mit den Augen, sondern erfühlen sie mit dem ganzen Körper«, schreibt Andreas Wessel in seinem den Ausstellungskatalog einleitenden Essay. (jW)