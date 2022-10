Abtreibungsverbote in vielen US-Bundesstaaten

Washington. Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche Ende Juni gekippt hat, sind inzwischen in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten Verbote in Kraft. Fast 30 Millionen Frauen »im gebärfähigen Alter« lebten derzeit in einem Bundesstaat, der Abbrüche verbiete. Das geht aus einem Papier vor, das die US-Regierung am Dienstag zur Lage veröffentlichte. Fast 22 Millionen dieser Frauen hätten bereits nach der sechsten Schwangerschaftswoche in ihrem Bundesstaat keine Möglichkeit mehr abzubrechen, hieß es darin. (dpa/jW)