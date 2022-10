Kein sicherer Arbeitsplatz

AAP Image/Supplied by the Australian Antarctic Division Martialische Erscheinung: Amphibienfahrzeug der Australischen Antarktisabteilung auf Macquarie Island (27.3.2022)

In einer Ende September veröffentlichten Studie der Australian Antarctic Division (AAD) werden schwere Vorwürfe in Sachen Geschlechtergerechtigkeit und sexueller Belästigung erhoben. Professorin Meredith Nash von der University of Tasmania hat den Report erstellt, der sich auf 22 ausführliche Interviews mit Beschäftigten der Forschungsstationen (drei in der Antarktis, eine auf Macquarie Island) und Dutzende informelle Gespräche stützt. Die Teilnehmenden kamen dabei aus allen Arbeitsbereichen, die aktuell noch vor Ort in den vier Stationen tätig oder kürzlich von der Expedition zurückgekehrt sind. Den Hintergrund bildet ein Wechsel in den Führungsstrukturen – von ausschließlich Männern zu einem Frauenanteil von 50 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten. Mit der Studie sollten Informationen in bezug auf Vielfalt, Einbindung und Gleichberechtigung bei der AAD erfasst werden, die Ergebnisse sollten verdeutlichen, dass es in dem Bereich einiges zu tun gibt.

Nash kann, wie sie in einer Stellungnahme zur Studie sagte, Australiens Antarktisstationen nicht als sicheren Arbeitsplatz für Frauen empfehlen und würde bis zu gravierenden Änderungen davon abraten, weibliche Beschäftigte dorthin zu entsenden. Von einer regelrechten »Jägerkultur« ist die Rede, um das zu beschreiben, was in Sachen anzüglicher Bemerkungen, obszöner Witze sowie unwillkommener Berührungen und Sexofferten auf der Station offenbar gängige Praxis ist. Die häufigsten Erscheinungsformen von Alltagssexismus neben »Witzen« bestanden demnach darin, dass die Stimmen und Erfahrungen von Frauen abgewertet wurden. Die befragten Frauen beschrieben eine Kultur des »Old Boys’ Club«, in der Frauen doppelt so hart arbeiten müssten wie ihre männlichen Kollegen, um anerkannt und als kompetent angesehen zu werden.

Zurückgeführt wird diese Alltagsdiskriminierung auf strukturelle Hindernisse und eine Infrastruktur, die nicht auf Einbindung ausgelegt sei. Mehrere Interviewteilnehmer wiesen zudem darauf hin, dass bereits das Auswahlverfahren für Expeditionen problematisch sei, weil dabei das weiße, männliche Stereotyp eines Expeditors als Leitbild bevorzugt werde. Kritisiert wurde auch, dass die Führungskräfte auf allen Ebenen nicht die dafür notwendigen Voraussetzungen mitgebracht hätten und auch nicht in der Lage gewesen seien, die Bestrebungen der AAD zur Gleichstellung der Geschlechter umzusetzen.

Eklatante Zustände herrschen demnach auf den australischen Antarktisstationen, was die persönliche Monatshygiene der Frauen angeht. Teilnehmerinnen hätten sich verpflichtet gefühlt, ihre Menstruation unsichtbar zu machen, da diese nicht als wichtiges Problem in den Stationen angesehen werde und die dafür notwendige Infrastruktur fehle oder unzureichend sei. Praktisch habe dies bedeutet: Wechsel ihrer Menstruationsprodukte ohne Privatsphäre oder angemessene sanitäre Einrichtungen, was dazu geführt habe, dass benutzte Produkte über längere Zeit im Feld mitgetragen werden mussten; die Improvisation von Regelprodukten, da diese auf den Stationen nicht zur Verfügung standen; oder auch das längere Tragen von Tampons, was als gesundheitsgefährdend gilt. Nicht wenige hätten deshalb zu medikamentösen Hilfsmitteln gegriffen, um ihre Periode zu unterdrücken. Auch auf Menstruationsbeschwerden sei keine Rücksicht genommen worden, Frauen hätten auch in diesen Phasen »funktionieren« müssen.

Tanya Plibersek, als Umweltministerin auch für die AAD-Missionen zuständig, zeigte sich in einer Stellungnahme geschockt und räumte Handlungsbedarf ein. »Als Ministerin fahre ich eine Null-Toleranz-Strategie gegenüber sexuellen Übergriffen an jeglichen Arbeitsplätzen, für die ich verantwortlich bin«, erklärte sie gegenüber dem Sender ABC. Sie hoffe, der Bericht könne als »Katalysator für künftigen Wandel« dienen, und sei bemüht, sicherzustellen, dass alle diesbezüglichen Beschwerden ernst genommen würden.