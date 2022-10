Streit um Prostitution

Violeta Santos Moura/REUTERS »Schluss mit der Illegalität. Wir haben Rechte«: Protest gegen das Gesetzesvorhaben in Madrid am Dienstag

In Spaniens Regierung und den sie unterstützenden Parteien gibt es wieder Streit. Grund ist ein Gesetzesvorhaben, mit dem die Prostitution geregelt werden soll. Nach dem Willen der Koalitionspartner vom sozialdemokratischen PSOE und dem Linksbündnis Unidas Podemos (UP) soll ein System etabliert werden, das – ähnlich dem sogenannten schwedischen Modell – Prostitution verbietet und die Bestrafung von Kunden vorsieht. Diejenigen, die einen Ort betreiben, an dem Prostitution durchgeführt wird, müssten mit bis zu vier Jahren Gefängnis rechnen. Auch die Werbung für Sexarbeit soll strafbar gemacht werden.

Im Juni wurde das Gesetz auf Vorschlag des PSOE für die Debatte ins Parlament gebracht. Dafür sprachen sich neben den Sozialdemokraten die rechtskonservative Volkspartei (PP) sowie UP aus. Dagegen war der katalanische Ableger der Linkspartei Podemos, En Comú Podem, der eine Kriminalisierung von Sexarbeitenden befürcht. Auch die Regionalparteien CUP und ERC aus Katalonien sowie PNV und EH Bildu aus dem Baskenland stehen dem Vorhaben kritisch gegenüber.

Die Gleichstellungsministerin Irene Montero verspricht den Betroffenen, mehrheitlich Frauen, Hilfe. So erklärte die UP-Politikerin Ende September gegenüber der Nachrichtenagentur Europa Press, sie bekämen »Papiere, Arbeit, Wohnraum, psychologische Unterstützung und integrale Hilfen«, wenn sie ihrer bisherigen Tätigkeit nicht mehr nachgehen könnten. Entsprechende Leistungen sollen ihnen künftig zugute kommen, ohne dass sie wie bisher eine Anzeige wegen sexualisierter Gewalt oder Menschenhandel stellen müssen. Im Haushalt für das kommende Jahr sind dafür 204 Millionen Euro vorgesehen. Sexarbeitenden, die nicht über die spanische Staatsbürgerschaft verfügen, soll über ein vereinfachtes Verfahren eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis zugänglich gemacht werden.

Bisher ist Prostitution in Spanien weder legal noch illegal. Seit Monaten kommt es zu Protesten von Sexarbeitenden gegen die Pläne der Regierung. Laut der »Plattform der vom Gesetz zur Abschaffung der Prostitution Betroffenen« verlören bei Annahme der Neuerung 150.000 Frauen ihren Job. Das Gleichstellungsministerium schätzt die Zahl der Sexarbeiterinnen dagegen auf insgesamt 45.000, hat jedoch einen neuen Zensus in Auftrag gegeben. Die »Plattform« kritisiert zudem, die als Ausgleich vorgeschlagenen Unterstützungsleistungen könnten die vorherigen Einnahmen von Sexarbeiterinnen nicht ersetzen. Zu befürchten sei zudem, dass sie durch ein Verbot der Prostitution mehr Gewalt ausgesetzt würden.

Statt dessen fordert die »Plattform« eine Regelung, wie sie in der Bundesrepublik existiert. In Deutschland können Sexarbeiterinnen ihrer Arbeit legal nachgehen und eine Kranken- und Arbeitslosenversicherung abschließen. Die Abgeordnete der linken katalanischen CUP, Mireia Vehí, machte im spanischen Parlament auf eine Studie aufmerksam, die die Regierung der Republik Irland in Auftrag gegeben hatte. Demnach wirke sich das Verbot von Prostitution negativ auf das Leben der betroffenen Frauen aus, die Tätigkeit müsse vielmehr legalisiert werden, so Vehí. Das linke Onlineportal Público kommentierte am Mittwoch in einem Beitrag, die Prostitutionsdebatte sei »verfälscht«. Die große Mehrheit verfüge nicht über andere Optionen als die, sich zu prostituieren, bei denjenigen, die ihre Tätigkeit aus freien Stücken ausübe, handle es sich um eine Minderheit. Durch die Überbetonung ihres Anteils werde »die Realität der kriminellen Netzwerke, die sogar Kriegsflüchtlinge ausnutzen«, unsichtbar gemacht.

Derzeit sieht es so aus, als würde das Prostitutionsgesetz – auch mit Hilfe der Stimmen der rechtskonservativen PP – durch das Parlament kommen. Die Folge wäre eine weitere Spaltung innerhalb der Regierungskoalition und bei ihren Verbündeten.