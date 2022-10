Nachschlag: Unsere Stadt

J.M.Giordano/imago images/ZUMA Wire Proteste der Bewegung Black Lives Matter in Baltimore (30.5.2020)

Die Serie »The Wire« über Gangs, Polizei und korrupte Lokalpolitik in der nordöstlich von Washington D. C. gelegenen Stadt Baltimore gilt vielen als realistisches Glanzstück filmischen Erzählens. Spannungsreich, vielschichtig und voller Volten beschrieb der ehemalige Polizeireporter David Simon darin, wie eine Stadt unter dem Joch des fortgeschrittenen Kapitalismus zugrunde geht. Jetzt gibt es mit »We Own This City« eine Art Fortsetzung. Basierend auf dem gleichnamigen Sachbuch des Journalisten Justin Fenton, hat Simon gemeinsam mit seinem Coautor George Pelecanos eine Kriminalserie geschrieben, in deren Mittelpunkt die in den USA alles überwölbende Auseinandersetzung um Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze steht. Damit aktuelle Bewegungen wie Black Lives Matter aufgreifend, zeigt Simon einmal mehr, dass ein guter Krimi das Zeug zu einem umfassenden gesellschaftlichen Abbild hat. Und das ist das Geld durchaus wert, das man Sky oder Amazon dafür in den Rachen werfen muss. (row)