Erloschener Leitstern

In 83 Jahre Leben passen reichlich unerfüllte Wünsche. Das auf den Stühlen am Dienstag abend in der Arena Berlin ausgelegte Infofaltblatt nannte rückseitig einen solchen: »Ich wünsche mir täglich eine linke radikale Zeitung.« Diesen Wunsch wollte die Taz ihrem sympathischen Paten Hans-Christian Ströbele zwar zu Lebzeiten nur ein Weilchen erfüllen, machte ihre unterlassene revolutionäre Hilfeleistung aber posthum ein bisschen wett. So 900 Leute, darunter gleich mehrere unter 40 (Clara Meyer von Fridays for Future sprach auch), waren gekommen, um den von der Taz geladenen Freunden und Wegbegleitern Ströbeles sowie Nutznießern Anekdoten abzunehmen, in denen sie jeweils ausführlich selbst vorkamen. Vermutlich hätten alle Laudatoren sich zugunsten des zu Ehrenden gerne zurückgenommen. Allein: Es ging nicht.

Tazler sind nun einmal, und das ist nie schlecht, Fahrradfahrer wie der selige Meister selbst. Und fahren als solche halt gern windschattig. Weil’s so müheloser auf der Stelle geht. Besser als SUV-Fahrer sind sie aber fast alle. Besser auch als der Geehrte? Defätistisch dumme Frage. Wer könnte?

Die Dramaturgie des Abends jedenfalls war schwierig. Denn nach der Anmoderation der langjährigen Taz-Chefredakteurin Barbara »Bascha« Mika (»Überzeugungstäter«, »standfest«, »unbeirrbar« »Politik war sein Marihuana« – stellte ihn also ruhig?) sowie von Taz-Redakteur Gereon Asmuth (»Jede Art von Begrenzung war ihm egal«) steppte auch gleich der Mitbegründer des Sozialistischen Anwaltskollektivs Klaus Eschen ans Mikrofon. Und der wollte nicht verhehlen, dass die Tageszeitung wohl doch auch »einer seiner (Ströbeles, N. P.) Sargnägel« war. Ebenso wie die grüne Partei, die Ströbele nie verließ, auch wenn sie mit seinen Positionen nichts zu tun haben wollte. Nicht wegen, sondern trotz der Grünen habe Ströbele sein Direktmandat in Friedrichshain-Kreuzberg 2002 gewonnen und fortan verteidigt. Sein Friedensgequatsche hätte man bereits in den 80ern komisch, Ende der 90er (Stichwort Jugoslawien) dann vollends für unbrauchbar befunden.

Puh! Dass das, was der Genosse Eschen da referierte, selbstverständlich so alles nicht gewesen war und die Grünen natürlich immer wie ein Mann der Tat hinter Christian standen, konnte dann aber zum grünen Glück Exjustizsenator Wolfgang Wieland klarstellen. »Das hier«, er meinte die Veranstaltung, »hätte eigentlich meine Partei (die Grünen, N. P.) machen sollen«, meinte der. Hat sie aber nicht. Nicht einmal Vertreter aus erster Reihe hatte sie gesandt, um Ströbeles überkommene Haltungen nach dessen Ableben gratis zu instrumentalisieren. Was ja auch verständlich ist. Wegen Krieg und so. Und weil die neue »pragmatische« Grünen-Generation zwar vielleicht mal aus der Friedensbewegung kam, aber längst ja vom Völkerrecht ergriffen ist, das zu beugen der Zukunft weitere Aufgabe ist. Lediglich Jürgen Trittin durfte sagen, was schon während dessen Rede wieder vergessen werden durfte.

Und sonst so? Wäre Ströbele zufrieden gewesen? Vermutlich nicht. Angeradelt gekommen wäre er wohl trotz alledem. So wie er immer der Partei zugehörig blieb, die seinen Positionen so obsessiv zuwider handelte. Wie er auch der Tageszeitung verbunden blieb. Sollte der »Die drei Tornados«-Kabarettist Arnulf Rating recht damit behalten, dass der Stern Ströbele »um so heller strahlt, je dunkler es um uns herum wird«, sollte er am abendländischen Firmament aber wohl bald heller scheinen als die olle unpolitische Venus. Gucken wir mal, ob sich das so ausgeht. Nach oben. Richtung Christian Ströbele (1939–2022) selig. Bis es soweit ist, dürfen wir uns die Frage stellen, die eine Ein-Frau-K-Gruppe in die Veranstaltung rief: »Wozu sind Waffen denn gut?« Ströbele hätte es auch nicht gewusst.