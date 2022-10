BRD und Spanien wollen Pipeline über Pyrenäen

La Coruña. Zur »Eindämmung der Energiekrise« dringen Deutschland und Spanien auf den Bau einer Gaspipeline über die Pyrenäen. In einem gemeinsamen Aktionsplan, der am Mittwoch abend bei den deutsch-spanischen Regierungskonsultationen in La Coruña beschlossen wurde, setzen sich die beiden Länder für die Realisierung der Leitung namens Midcat zwischen Spanien und Frankreich bis 2025 ein. Später soll über die Pipeline auch mit Hilfe erneuerbarer Energieträger produzierter Wasserstoff transportiert werden. Frankreich stemmt sich bisher allerdings gegen den Bau. (dpa/jW)