Noch mehr Sanktionen

Yegor Aleyev/IMAGO/ITAR-TASS Die »OPEC plus«-Staaten wollen die Ölförderung in den kommenden zwei Monaten deutlich drosseln

Die Mitgliedstaaten der EU haben sich am Mittwoch auf die Grundzüge eines weiteren Sanktionspakets gegen Russland verständigt – es ist mittlerweile schon das achte. Die EU-Kommission begrüßte die Einigung am Donnerstag in einer Presseerklärung.

Das Paket enthält nach Angaben der Brüsseler Behörde zusätzliche Importverbote und -beschränkungen mit einem Gesamtwert von sieben Milliarden Euro. Verboten wird unter anderem die Einfuhr von fertigen oder halbfertigen Stahlprodukten aus Russland, bestimmten Maschinen, Plastikprodukten, Fahrzeugen, Textilien, Schuhen, Leder, Keramik, Chemieerzeugnissen und Schmuck. Zugleich wird die Ausfuhr einer Reihe von Waren nach Russland verboten. Dazu gehören Kohle, bestimmte elektronische Komponenten, die angeblich in russischen Waffen verwendet werden, technische Artikel für den Flugzeugbau und einige Chemikalien.

Mit den neuen Sanktionenen beginne auch die Umsetzung einer Vereinbarung der G7 über die Regulierung der russischen Erdölexporte, heißt es in der Erklärung der EU-Kommission selbstherrlich. Die sieben größten Industriestaaten des Westens – USA, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada – hatten am 2. September eine sehr allgemein formulierte Absichtserklärung über die Einführung eines »Preisdeckels« für den Handel mit russischem Erdöl veröffentlicht. Ziel ist, Russland dazu zu zwingen, sein Erdöl weit unterhalb der Weltmarktpreise zu verkaufen. Das entscheidende Instrument soll nach dem Willen der G7 erheblicher Druck auf die europäischen Schiffsversicherer sein, die in diesem Sektor mit angeblich 95 Prozent ein Weltmonopol haben. Ihnen soll verboten bleiben – eine entsprechende Entscheidung erging schon früher –, russische Überseetransporte von Erdöl zu versichern, sofern der Preis pro Barrel nicht unterhalb einer erst noch zu beschließenden Höchstgrenze bleibt.

Wie das funktionieren soll, ist nach wie vor ungeklärt. Russlands wichtigste Kunden – darunter China und Indien – sind offenbar nicht bereit, die Erpressung der westlichen Allianz zu unterstützen. Die russische Regierung hat sofort erklärt, dass sie keine Staaten beliefern wird, die sich an der geplanten Preisdeckelung beteiligen.

Mit scharfer Kritik reagierte die US-Regierung auf den Beschluss der »OPEC plus« vom Mittwoch, ihre Erdölproduktion in den Monaten November und Dezember um zwei Millionen Barrel pro Tag zu senken. Der Präsident sei »enttäuscht über die kurzsichtige Entscheidung«, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung des Nationalen Sicherheitsberaters Jacob Sullivan und des Direktors des Nationalen Wirtschaftsrates, Brian Deese. Der Beschluss werde »höchst negative Auswirkungen für die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen haben, die jetzt schon unter den gestiegenen Energiepreisen leiden«. Die Regierung werde vor diesem Hintergrund gemeinsam mit dem US-Kongress »über zusätzliche Instrumente und Befugnisse zur Reduzierung der Kontrolle der OPEC über die Energiepreise beraten«. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, warf der »OPEC plus« vor, sie habe sich mit ihrer Entscheidung »an die Seite Russlands gestellt«. Den Nachfragen von Journalisten, ob Saudi-Arabien unter diesen Umständen noch ein vertrauenswürdiger Partner sei, wich Jean-Pierre mehrmals aus.

Gemäß dem Beschluss vom Mittwoch würde die Fördermenge der »OPEC plus« in den kommenden zwei Monaten auf 41,856 Millionen Barrel pro Tag sinken. Die derzeitige globale Erdölförderung wird auf etwas mehr als 100 Millionen Barrel pro Tag geschätzt. Seit dem Absturz der Ölpreise aufgrund der Coronapandemie hatten die Fachminister der »OPEC plus« einmal im Monat über die Fördermenge und die Quoten der einzelnen Mitgliedsländer entschieden, um flexibel auf Veränderungen am Weltmarkt reagieren zu können. Diese Konferenzen sollen künftig in der Regel nur noch alle sechs Monate stattfinden. Das nächste Treffen ist aber schon am 4. Dezember geplant.