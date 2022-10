Dauerstress im Cockpit

Hardt/imago images/Future Image Über den 24 Stunden währenden Streiktag hinweg sollten sich die Ausfälle in Köln/Bonn auf 61 summieren

Mit einem ganztägigen Streik machten die Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings am Donnerstag nachdrücklich auf ihr Anliegen aufmerksam: bessere Arbeitsbedingungen. Die Vereinigung Cockpit (VC) hatte zum Arbeitskampf aufgerufen. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO erklärte sich bereits am Mittwoch in einer Mitteilung »uneingeschränkt solidarisch mit diesem Arbeitskampf«.

Nach zehn ergebnislosen Verhandlungsrunden über einen neuen Manteltarifvertrag (MTV) und einer zwischenzeitlichen Urabstimmung hatte die VC am Dienstag den Streik angekündigt. »Die Arbeitsbelastung ist erheblich gestiegen«, erklärte dazu Cockpit-Vorstandsmitglied und -Pressesprecher Matthias Baier. Die Geschäftsleitung von Eurowings schöpfe »regelmäßig die Einsatzzeit der Kolleginnen und Kollegen bis zum zulässigen Maximum aus«. Das könne kein Dauerzustand bleiben, so Baier. Cockpit fordert in der Tarifrunde deshalb die Entlastung der Mitarbeiter, etwa durch die Reduzierung der maximalen Flugdienstzeiten sowie die Erhöhung der Ruhezeiten. Der derzeit geltende MTV sei seit 2015 in Kraft und in dieser Zeit nicht an die veränderten Bedingungen angepasst worden.

Die VC bedauerte zwar die unausweichlichen Einschränkungen für die Fluggäste. In der aktuellen Situation sei allerdings die Option Streik die einzig mögliche, da das Management von Eurowings keinerlei Entgegenkommen in den Tarifverhandlungen gezeigt habe. »Wir sind offen für Gespräche darüber, wie wir langfristig zumutbare Arbeitszeiten für die Mitarbeiter bei Eurowings erreichen können«, sagte vorab Marcel Gröls, der im VC-Vorstand den Bereich Tarif verantwortet. »Bisher war es aber nicht möglich, sich mit dem Arbeitgeber auf einen gemeinsamen Weg zu verständigen. Es reicht nicht, am Verhandlungstisch zu sitzen – man muss auch Lösungswillen mitbringen und Gegenforderungen nicht als Angebot präsentieren.«

Wegen des Arbeitskampfes fielen insbesondere Flüge von deutschen Airports der Lufthansa-Tochter aus. Insgesamt war rund die Hälfte aller Flugbewegungen der Airline am Donnerstag davon betroffen. Eurowings bietet täglich zirka 500 Flüge an, bei denen zwischen 50.000 und 70.000 Passagiere zu deutschen und europäischen Zielen befördert werden. Nicht vom Streik tangiert waren Maschinen der österreichischen Tochtergesellschaft Eurowings Europe wie auch Flugzeuge von Partnerairlines, die üblicherweise einen Teil der Eurowings-Flüge abwickeln.

Die Geschäftsleitung der Fluggesellschaft kritisierte erwartungsgemäß den Streik als unverhältnismäßig und unverantwortlich. »Trotz zweier anstehender Gehaltserhöhungen in den nächsten vier Monaten von deutlich mehr als zehn Prozent fordert die VC 14 zusätzliche freie Tage im Jahr sowie eine Absenkung der maximalen Wochenarbeitszeit um fünf Stunden«, erklärte Finanz- und Personalchef Kai Duve in einer Mitteilung. Dies würde 20 Prozent der Eurowings-Flüge »unmöglich machen«. Zugleich zeigte sich die Airline mit Blick auf die Auswirkungen des Streiks gelassen, »da nur der Flugbetrieb der Eurowings Deutschland bestreikt wird, nicht der der Eurowings Europe«.

Die Fluggäste sollten sich fortlaufend über den Status ihres jeweiligen Fluges informieren, hieß es seitens der Airline vorab. Nach Anlaufen des Flugbetriebes am Donnerstag morgen zog das Unternehmen ein Zwischenfazit und berichtete über erhebliche Unterschiede: Die Airports in Palma de Mallorca, Stockholm und Prag, über die viele Flüge von Eurowings Europe laufen, seien wenig von den streikbedingten Ausfällen betroffen gewesen. Im Zentrum des Arbeitskampfes standen deutsche Flughäfen. So hätten am größten Eurowings-Standort Düsseldorf am Morgen neun Flüge annulliert werden müssen, unter anderem nach Zürich, Athen, London und München. Vom Airport Köln/Bonn wurden früh acht Streichungen gemeldet. Über den 24 Stunden währenden Streiktag hinweg sollten sich die Ausfälle in Düsseldorf auf 118, in Köln/Bonn auf 61 summieren. Auch auf weiteren Flughäfen etwa in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart und Berlin fielen etliche der Eurowings-Flüge aus.