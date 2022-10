Niedersachsen stoppt Abschiebungen in Iran

Hannover. Wegen der Protest in Iran hat Niedersachsen vorerst Abschiebungen in die Islamische Republik ausgesetzt. »Die Menschenrechtslage ist katastrophal, und die Lage wird jeden Tag dramatischer«, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag. Abschiebungen in den Iran habe es aus Niedersachsen in den vergangenen Jahren kaum gegeben. 2020 und 2021 waren demnach insgesamt zwei Männer betroffen. (dpa/jW)