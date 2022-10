Zehntausende Studierende in BRD ohne Wohnheimplatz

Berlin. Nach Angaben des Deutschen Studentenwerks (DWS) vom Donnerstag warten zu Beginn des Wintersemesters noch Zehntausende Studierende auf einen Wohnheimplatz. Demnach standen Mitte September in elf großen Universitätsstädten in der Bundesrepublik mehr als 35.000 Menschen auf Wartelisten für einen Platz, davon 15. 000 allein beim Studentenwerk in München, vom Deutschen Studentenwerk als »die wohl teuerste Hochschulstadt Deutschlands« bezeichnet. Das DWS betreibt nach eigenen Angaben bundesweit rund 1.700 Wohnheime für Studierende mit rund 196.000 Plätzen. DSW-Generalsekretär Matthias Anbuhl nannte den Mangel ein »Riesenproblem«. (jW)