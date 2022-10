»NSU 2.0«: Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Frankfurt am Main. Im Prozess um die »NSU 2.0«-Drohschreiben hat der Angeklagte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe erneut zurückgewiesen. Er sei zwar in einem einschlägigen Forum im sogenannten Darknet unterwegs gewesen, habe selbst aber keine Straftaten begangen, sagte der aus Berlin stammende Alexander M. am Donnerstag vor dem Landgericht Frankfurt am Main. Es habe sich zudem um »leere Drohungen« gehandelt. Es sei niemals beabsichtigt gewesen, jemanden anzugreifen. Die Anklage wirft dem 54jährigen vor, zwischen 2018 und 2021 zahlreiche Drohschreiben gegen Politikerinnen, Rechtsanwälte und Personen des öffentlichen Lebens verfasst und versandt zu haben.(dpa/jW)