Mordauftrag aus Kiew

Die Aussagen bestätigen das, was die russischen Ermittlungsbehörden bereits wenige Tage nach dem Mord an Daria Dugina veröffentlichten: Teile der ukrainischen Regierung sollen den Autobombenanschlag auf die Tochter des rechten Philosophen Alexander Dugin am 20. August in der Nähe der russischen Hauptstadt Moskau autorisiert haben. Dies erklärten namentlich nicht genannte Vertreter der US-Geheimdienste, wie die US-Tageszeitung New York Times am Mittwoch (Ortszeit) berichtete. Die Einschätzung zur ukrainischen Komplizenschaft sei vergangene Woche innerhalb der US-Regierung geteilt worden, so das Blatt.

Die Ukraine hatte unmittelbar nach dem Anschlag eine Beteiligung an der Tötung von sich gewiesen und bleibt auch jetzt dabei. Präsidentenberater Michailo Podoljak sagte der Zeitung, dass »jeder Mord in Kriegszeiten« einen bestimmten Zweck erfüllen müsse, »taktisch oder strategisch«. Dugina habe »sicherlich nicht« zu den entsprechenden Zielen vor allem auf dem Territorium der Ukraine gehört. Der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dimitri Peskow, erinnerte am Donnerstag daran, dass »die Beteiligung des ukrainischen Staates an diesem terroristischen Akt« bereits »von unseren Spezialdiensten behauptet und bewiesen« worden sei. Es sei ein positives Signal, dass die US-Geheimdienste dieser Einschätzung nun zustimmten, so Peskow. Moskau hoffe jedoch, dass dies kein Versuch der USA sei, »sich von der Verantwortung für künftige Terroranschläge freizusprechen, an denen der ukrainische Staat oder das ukrainische Regime beteiligt sein könnten«, erklärte er vor Journalisten in Moskau.

Im unklaren ließen die Quellen der New York Times, welcher Teil der ukrainischen Regierung den Anschlag autorisierte, wer ihn durchführte und ob Präsident Wolodimir Selenskij den Auftrag absegnete. Weiter wurde angegeben, dass Washington im vorhinein nichts von den Plänen gewusst habe. Diese Unwissenheit erklärt sich die Zeitung damit, dass US-Beamten »ein vollständiges Bild der konkurrierenden Machtzentren innerhalb der ukrainischen Regierung« fehle und »einige Teile der ukrainischen Regierung möglicherweise nichts von dem Komplott wussten«. Im Anschluss sei Kiew jedoch verwarnt worden. Wer diese Ermahnung ausgesprochen haben soll und wie die ukrainische Reaktion darauf ausfiel, wurde nicht gesagt.