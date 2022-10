Energiepolitik: Polen warnt vor »Diktat« der BRD

Prag. Vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs von 44 europäischen Ländern am Donnerstag in Prag hat der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki die deutsche Energiepolitik scharf kritisiert. »Es ist klar, dass es nicht sein darf, dass die Energiepolitik der Europäischen Union unter dem Diktat Deutschlands umgesetzt wird«, sagte Morawiecki am Donnerstag. Deutschland habe schon in der Corona- und in der Finanzkrise »andere belehrt und sich sehr arrogant« verhalten. »Heute will derselbe Staat, indem er die gewaltige Kraft seiner Wirtschaft und seines Kapitals nutzt, enorme Mittel bereitstellen, nämlich 200 Milliarden Euro, um allein seiner Industrie zu helfen.« Auch andere Regierungschefs kritisierten den deutschen Plan, mit 200 Milliarden Euro bis 2024 die hohen Energiepreise abzufedern. (dpa/jW)