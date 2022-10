Polnischer Aufklärer

imago/Eastnews Der verstorbene Publizist Jerzy Urban (2013)

Jerzy Urban, Journalist, zeitweiliger polnischer Regierungssprecher unter General Wojciech Jaruzelski und seit dem Systemwechsel Herausgeber der antiklerikalen und satirischen Wochenzeitschrift Nie (»Nein«), ist am Montag im Alter von 89 Jahren an seinem Wohnort nahe Warschau gestorben.

Urban wurde 1933 in eine assimilierte jüdische Intellektuellenfamilie in Lodz hineingeboren. Sein Vater war in der Polnischen Sozialistischen Partei aktiv. 1939 floh die Familie vor der deutschen Invasion in den sowjetisch besetzten Teil Polens und überlebte dort nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion in verschiedenen Verstecken. Urban erzählte später, er habe insgesamt 17 verschiedene Schulen besucht.

Er studierte nach dem Krieg in Warschau erst Jura, dann Journalistik, beides aber ohne Abschluss. 1951 begann er mit seiner journalistischen Arbeit, die ihn in der polnischen »Tauwetterperiode« in das Leitmedium der »Revisionisten«, die satirische Zeitschrift »Po prostu« (»Geradeheraus«) führte. Immer wieder bekam er Publikationsverbote, die erst nach dem Abgang von Parteichef Wladyslaw Gomulka aus der Politik endeten. 1981 berief ihn General Wojciech Jaruzelski als seinen Regierungssprecher, und er übte dieses Amt bis zum Ende der Volksrepublik Polen 1989 aus. Bekannt wurde er unter anderem dadurch, dass er auf eine konditionierte Milchpulverspende der USA mit einer Sammelaktion von Decken und Schlafsäcken zugunsten der Obdachlosen von New York reagierte oder auf einer seiner allwöchentlichen Pressekonferenzen auf die Frage eines westlichen Korrespondenten, wie die gegen Polen verhängten Sanktionen sich auswirkten, antwortete: »Ach, wissen Sie, die Regierung findet immer etwas zu essen«. Das verschaffte ihm auf der anderen Seite seinen Ruf als abgrundtiefer Zyniker. Als er den katholischen Agitproppfarrer Jerzy Popieluszko für seine »Hass-Seancen« in der Kirche kritisierte, machte ihn das katholische Polen für den wenig später in Polizeihaft eingetretenen Tod Popieluszkos verantwortlich.

Aber Urban machte sich immer einen Spaß daraus, gegen den Strom zu schwimmen. Als der PVAP 1989 die Mitglieder davonliefen, stellte er – der der Partei vorher nie angehört hatte – einen Beitrittsantrag. Binnen weniger Jahre wurde die 1990 gegründete Nie zu einem populären (Auflage: bis zu 700.000) Titel. Nie ließ an dem aus der Solidarnosc hervorgegangenen politischen Lager kein gutes Haar, warf aber auch den Postsozialisten ihre Wendehälsigkeit und Korruption vor.

Immer wieder stand er vor Gericht, weil jemand durch seine spitzen Bemerkungen über die katholische Kirche »religiöse Gefühle« verletzt sah. So hatte er vor einem Besuch von Papst Karol Wojtyla in Polen 2003 die Visite als »Wander-Sadomaso« bezeichnet und den Papst selbst als »halbtoten Breschnew des Vatikans«. Als gebürtiger Jude blieb er zeitlebens sensibel für den latenten Antisemitismus in Polen, auf den er mit bitterer Ironie reagierte. Bekannt ist seine Formulierung, alle Polen hätten den Juden während des Krieges geholfen – die einen beim Überleben, die anderen beim Sterben. Oder, in einem anderen Feuilleton: »Der heutige Warschauer Manager mit Laptop ist auch nur der unter einer geplünderten jüdischen Bettdecke gezeugte Enkel einer Oma vom Dorf«.

Die beste Würdigung seines Schaffens stand ausgerechnet auf dem rechten Portal »myslpolska.pl«: »In der Volksrepublik bekämpfte er Nationalismus, Katholizismus, Antisemitismus und ›Partisanenideologie‹. Er gehörte zur sittlich degenerierten Warschauer ›Boheme‹, in der die künstlerisch-literarische Elite jener Zeit sich vergnügte. Als Chef des staatlichen Radiokomitees vergiftete er die Gesellschaft mit der Softpornographie verschiedener Anhänger der französischen Aufklärung. Nach 1989 demoralisierte er die damals noch ziemlich prüde polnische Gesellschaft in seiner Zeitschrift mit Gotteslästerungen, Vulgarismen und Unmoral.« Er wird fehlen.