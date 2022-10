Den Preis treiben

Stanislav Krasilnikov/ITAR-TASS/imago Gestoppt: Schon Spekulationen über die Senkung der Fördermenge ließen die Ölpreise an den Börsen wieder anziehen

Von den 23 Mitgliedern der größten Arbeitsgemeinschaft erdölproduzierender Länder werden drei bei der Berechnung der Fördermenge nicht berücksichtigt und bekommen auch keine Obergrenze für ihre Förderung zugeteilt. Es handelt sich dabei um den Iran, Venezuela und Libyen. Die ersten beiden leiden unter westlichen Sanktionen, Libyen unter der vom Bürgerkrieg verursachten Instabilität.

Das Treffen am Mittwoch in Wien war die erste Sitzung in Präsenz seit Beginn der Coronakrise im Frühjahr 2020. Im Vorfeld des Treffens war damit gerechnet worden, dass die »OPEC plus« für den nächsten Monat eine Senkung ihrer Fördermenge um eine Million Barrel pro Tag beschließen und vielleicht sogar noch darüber hinausgehen würde. Die »OPEC plus« teilte am Nachmittag mit, das Förderkartell werde seine Förderung künftig sogar um zwei Millionen Barrel pro Tag reduzieren.

Dagegen hatte die US-Regierung versucht, ihre Verbündeten in der Arbeitsgemeinschaft, vor allem Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, unter Druck zu setzen, um zumindest eine Verringerung ihrer Fördermenge zu verhindern. Die Position der Regierung in Washington ist allerdings schwach und unglaubwürdig, weil es ihr nicht einmal gelingt, die US-amerikanischen Ölproduzenten zu relevanten Steigerungen ihrer Förderung zu veranlassen. So lag zum Beispiel die Zunahme der US-Ölproduktion im Juli bei mageren 12.000 Barrel pro Tag.

Hintergrund der Entscheidung der »OPEC plus« ist, dass die Ölpreise vor einem Vierteljahr zu sinken begannen und seither für den wichtigsten internationalen Orientierungswert Brent unter 90 Dollar pro Barrel stagnierten. Im Frühjahr hatte der Brent-Preis infolge der westlichen Sanktionen zeitweise über 120 Dollar pro Barrel gelegen. Das Sinken der Ölpreise in den letzten Monaten reflektiert die Erwartung einer weltweiten Rezession im Winter und vermutlich auch im ganzen nächsten Jahr. Damit verbunden wäre die Verringerung des Bedarfs an Rohöl und Ölprodukten. Das ergäbe, wenn die Förder- und Verarbeitungsmengen gleichblieben, eine erhebliche Überproduktion, die zum Sinken der Preise führen würde.

Schon die Spekulationen über eine bevorstehende Senkung der »OPEC-plus«-Fördermenge ließen die an den Börsen notierten Preise wieder etwas anziehen. Brent lag am frühen Mittwoch nachmittag etwas unter 92 Dollar pro Barrel. Auch der für die USA maßgebliche Wert West Texas Intermediate (WTI) zeigte sich mit 86,81 Dollar pro Barrel etwas erholt.

Die monatlich erfolgenden Beschlüsse der »OPEC plus« über ihre gemeinsame Fördermenge haben einen hohen symbolischen und politischen Stellenwert. Ihre praktische Bedeutung ist jedoch viel geringer. Die Minister verständigen sich lediglich auf eine Vorgabe, die nur in ganz wenigen Monaten annähernd erreicht wird. Die meisten Mitglieder der Interessengemeinschaft sind nicht in der Lage, die ihnen zugeteilten Quoten auszuschöpfen, sondern bleiben weit unter diesen Marken, die als Höchstgrenze gedacht sind. Nur Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, allenfalls vielleicht noch dem Irak, trauen die Experten gegenwärtig zu, dass sie Kapazitäten für eine – allerdings nicht sehr große – Steigerung ihrer Erdölproduktion haben könnten.

Eine Ausnahme sind die Zahlen des Monats September, soweit es die 13 Staaten umfassende OPEC angeht. Sie konnte ihre gemeinsame Fördermenge auf den höchsten Stand seit 2020 steigern. Mit 29,81 Millionen Barrel pro Tag lag sie um 210.000 Barrel pro Tag über dem Ergebnis des Monats August, verfehlte die beschlossene Vorgabe aber immer noch um 1,32 Millionen Barrel pro Tag. Saudi-Arabien konnte seine Produktion um 50.000 Barrel pro Tag erhöhen und erreichte damit eine Quote von elf Millionen Barrel pro Tag.