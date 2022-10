Ermittlungen gegen Klimagruppe

Neubrandenburg/Lubmin. Im Zusammenhang mit Attacken von Mitgliedern der Gruppe »Letzte Generation« auf Erdölpumpstationen in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen mehrere Beschuldigte. Wie ein Sprecher in Neubrandenburg am Mittwoch sagte, wird insbesondere zwei Beschuldigten Störung öffentlicher Betriebe, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Es geht um Vorfälle an der Erdölleitung vom Rostocker Hafen nach Schwedt seit Anfang 2022. (dpa/jW)