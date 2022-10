Remis nach vier Stunden

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Die Uhr tickt – und der Gaszähler läuft schneller mit Beginn der Heizperiode

Die Not ist offenbar noch nicht groß genug. Der von der Bundesregierung angekündigte Eingriff in den Strom- und Gasmarkt könnte noch bis November auf sich warten lassen, nachdem das Treffen der Länderchefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag abend ergebnislos endete. Es gebe »noch Diskussionen, wie das im einzelnen geschultert werden kann«, sagte Scholz nach den vierstündigen Beratungen. Er rechnete vor, dass die bisherigen Maßnahmenpakete und das nun geplante Sondervermögen für Entlastungen zusammen ein Volumen von 295 Milliarden Euro haben werden. »Der Bund wird davon knapp 240, 250 Milliarden Euro auf seine Kappe nehmen und finanzieren«, sagte der Kanzler. In dem Beschlusspapier des Treffens heißt es, man wolle die Verhandlungen fortsetzen, »sobald die Einzelheiten zur Wirkung der Energiepreisbremsen« bei Strom und Gas »absehbar sind und die Steuerschätzung vorliegt«. Diese soll am 27. Oktober bekanntgegeben werden.

Um den Verlust globaler Marktanteile besorgt, warnt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag derweil vor Nachteilen angesichts hierzulande besonders hoher Energiepreise. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Achim Dercks beklagte am Mittwoch im Deutschlandfunk, es fehle vielen Firmen durch die ausgebliebenen Beschlüsse zu Entlastungen die Grundlage für Preiskalkulationen für das kommende Jahr.

Die materiellen Grundbedürfnisse der Privathaushalte nahm Dietmar Bartsch zum Anlass für Kritik. »Während die Heizsaison begonnen hat, diskutieren Bund und Länder, wie die Bürger sie bezahlen sollen«, sagte der Kovorsitzende der Linke-Bundestagsfraktion am Mittwoch. Regelungen zur Gas- und Strompreisbegrenzung hätten längst »wie ein Bollwerk vor Bürgern und Unternehmen stehen müssen«. Bei vielen drohe »das Fass der Enttäuschung« überzulaufen. Scholz zufolge dürften in der kommenden Woche erste Ergebnisse eines von der Regierung eingesetzten Gremiums zu einem Modell für die sogenannte Gaspreisbremse vorliegen. Ergebnislos blieben übrigens auch die Beratungen über die künftige Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs, die Unterstützung für angeschlagene Krankenhäuser und über die Aufteilung der Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten.